Tovább gyűlik a szemét, szaporodnak a patkányok a leégett gyűjtögető portáján

– Nekem nincs bajom vele, még sajnáltam is, amikor megtudtam, hogy leégett a háza – mondta a Lesi városrészben lakó Kiss Zoltán kertészkedés közben a Vasút sori, gyűjtögető életmódot folytató férfiról . – Hallottam, hogy a kiskocsiját is felgyújtották néhány hete. Lehet, hogy ez sem véletlen volt – tette hozzá. Egy közelebbi szomszéd, egy idősebb asszony már nem volt ennyire megértő: – Lassan húsz éve keseríti meg az életünket, úgyhogy nem őt kell elsősorban sajnálni. A portája meg a környéke tele van szeméttel, rágcsálókkal, a bűz miatt a mi telkeink elértéktelenedtek. Nem értem, a hatóságok ezt miért nézik ölbe tett kézzel – kérdezte. A Vasút sor végén, mint beszámoltunk róla, múlt csütörtökön pusztítottak a lángok: égett az udvaron derékmagasságig összehordott hulladék, de az apró telken álló kis ház is kiégett . Tegnap a pusztításnak már kevés nyomát láttuk. Néhány fa törzse koromfekete, a ház tönkrement, az udvart azonban továbbra is elképzelhetetlen mennyiségű szemét borítja. Miközben körbejártuk a telket, legalább tucatnyi patkányt láttunk a halmok között szaladgálni. Megkérdeztük a katasztrófavédelem megyei szóvivőjét, Molnár Krisztinát, azóta kiderült-e, mi miatt keletkezett a tűz. Azt mondta, nem látták indokoltnak ezt kivizsgálni. Úgy tudjuk, ez akkor fontos kérdés, ha valaki életét veszti a tűzben, illetve ha a kár komoly mértékű.– Idén már 30 köbméter szemetet szállíttatott el innen az önkormányzat, de ahogy látom, most is van néhány teherautónyi – állapította meg a helyszínen Toldi János, a választókerület önkormányzati képviselője. Elmondta, volt, aki azzal kereste meg, hogy adjon a város a férfinak szükséglakást, Toldi azonban azzal hárította el a javaslatot, hogy vannak, akik nála rászorultabbak. – Egyébként is, amíg ilyen életmódot folytat, ennek nem lenne semmi értelme – tette hozzá. Szerinte ezt az embert valamilyen szociális intézményben kellene elhelyezni, illetve ha szükséges, gyógykezelni. Erről azonban ő hallani sem akar, és úgy tudni, gyámja is hasonló állásponton van. – Az elesett embereken próbálunk segíteni, de együttműködés nélkül ez nem megy – hangsúlyozta.A gyűjtögetőt nem találtuk otthon, a ház kapuja le volt lakatolva. Környékbeliek azt mondták, valójában nem is lakik itt, csak a szemetet hordja ide. Egy vasútállomáshoz közeli elhagyott épületben húzza meg magát hajléktalanokkal együtt. Ott is jártunk, de az egyébként lebontásra váró épület éppen üres volt.