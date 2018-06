Trianoni emlékművet avattak Makón

– Európa, mint annyiszor, a trianoni békediktátumnál is cserben hagyta a magyarokat. A századik évfordulóhoz közeledve az országcsonkítás elkövetőinek, haszonélvezőinek illene bocsánatot kérniük, nekünk pedig le kell vonnunk a tanulságokat: mi vezetett idáig – mondta avatóbeszédében az új makói Trianon-emlékműről Lázár János honatya. A szobrot a Kálvin téri református templom kertjében, közadakozásból állították fel, alkotója Pető Zsuzsanna.A műalkotás avatása előtt, a templomban Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök tartott istentiszteletet. Többek között arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarok 150 ezres közössége Isten segítségével közel száz év után, idegen hatalmak szorításában, elvándorlástól sújtva is megmaradt. Köszöntőt mondott a trianoni békediktátumra emlékezve Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere is – ő többek között arról szólt, miért nem szabad megfeledkeznünk arról, ami Trianonban történt.Az emlékmű márványból készült domborműve pelikáncsaládot ábrázol. Kondrát Zoltán, a belvárosi református közösség elnök-lelkésze elmondta, ez egy régi keresztény jelkép. Krisztusra utal, aki védelmezi híveit, mint a madár a fiókáit, s ha kell, saját vérével új életet ad nekik. Az avatóünnepség koszorúzással zárult, aminek ünnepélyességét hagyományőrző huszárok és fúvószenekar is emelte.