Újabb 950 millió a makói ivóvízre - finom volt a kávé, de borsos a számla

– A korábban biztosított 560 milliós pótlólagos támogatás mellé most további 950 milliót ad a kormány, hogy be tudják fejezni az ivóvízminőség-javító programot Makó térségében – jelentette be csütörtökön Lázár János honatya-miniszter, miután a városházán Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel tárgyalt. Azt mondta, finom kávét kapott, de a számla elég borsos volt.Emlékezetes, a térségi ivóvízprogramra az Unió és a magyar állam összesen 3,8 milliárd forintot költött. A beruházást már 4 éve le kellett volna zárni, az új rendszer azonban még mindig nem biztosít egészséges ivóvizet a makóiaknak. Mint a városházi sajtótájékoztatón elhangzott, az újabb támogatást feltételekkel adta a kormány. Egyrészt a víz minőségével kapcsolatos problémát legkésőbb a jövő évben meg kell oldani, másrészt ki kell vizsgálni, kit terhel a felelősség azért, hogy 3,8 milliárdból ez nem sikerült. Lázár azt mondta, vagy rosszul készítették elő a beruházást, vagy ellopták a fejlesztési forrásokat.

A makói polgármester a vizsgálatról azt mondta, a felelősség kérdését bírósági döntnök fogja tisztázni, az ügyben szakértők bevonásával már folynak az egyeztetések. A pénzt akkor folyósítják, amikor megszületik a vizsgálat eredménye. Ekkor indulhat a beruházás második, majd a harmadik fázisához szükséges közbeszerzési eljárás, és 2019 év végére kell a rendszernek az előírásoknak megfelelő ivóvizet adnia. Ha ez sikerül, a társulás elkerülheti azt, hogy vissza kelljen fizetni az Uniónak az eredetileg kapott 3,2 milliárdos támogatást.