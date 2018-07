Vendégül láttuk, majd hazajuttattuk Cirmit - Maga az elveszett macska kérte makói irodánk segítségét

Kovács Ildikó hálás volt, amiért gondját viseltük a cirmos kis csavargónak.

Fotó: Szabó Imre

Láthatóan makói irodánkban is otthonosan érezte magát. Fotó: Szabó Imre

– De jó, hogy megvagy! – ölelte magához Cirmit, a 8 hónapos félperzsa lánycicát makói szerkesztőségünkben gazdája, Kovács Ildikó kedden délelőtt, miután megköszönte, hogy viszontláthatja. A cirmos nem mindennapi módon, személyesen kért segítséget lapunktól, miután elveszett: múlt csütörtökön a nyitott ajtón keresztül egyszerűen besétált az irodába. Nyomban látszott a küllemén, hogy nem kóbor állat. Ezt nem sokkal később viselkedése is megerősítette, a simogatást ugyanis szívesen fogadta, mi több, lelkes dorombolással hálálta meg.A szerkesztőség különleges vendége azonnal parizert és friss vizet kapott – mindkettőnek szemmel láthatóan örült. Az elsősegélyt jelentő étkezést követően fotó készült róla, amit megosztottunk a Facebookon, hogy ha látja a gazdája, hazavihesse. Nem sokkal később jelentkezett is az egyébként a makói könyvtárban dolgozó Kovács Ildikó, azt gyanítva, hogy a macska az ő egy héttel korábban elveszett Cirmijük. Miután néhány újabb fotó készült róla, és az is kiderült, hogy hallgat a névre, már biztos volt, hogy ő az.A gond csak az volt, hogy Ildikó épp a Balatonon nyaralt, szállása előre le volt kötve, így nem tudott azonnal hazajönni érte. Ez azonban nem volt igazán nagy probléma, makói szerkesztőségünk ugyanis állatbarát, így szívesen nyújtottunk neki néhány napra átmeneti otthont. Gondoskodtunk Cirmi élelmezéséről, szobatiszta lévén az almozással sem volt gond, ügyfeleink pedig még örültek is a kedves kis szőrmóknak. A legtöbb időt egyébként az iroda kanapéján heverészve töltötte, de olykor érdeklődéssel kucorgott a Délmagyarország aznapi számán is.Ildikótól hétfőn délelőtt, amikor érte jött, megtudtuk: az irodától nem messze, a Szegedi utca egyik emeletes házában laknak. Cirmi szobacica, és egy szellőztetés alkalmával lépett meg egy résnyire nyitva hagyott ablakon át, kihasználva, hogy egy pillanatra nem figyeltek rá. A macska egyébként gazdájánál egy kicsit kevésbé volt meghatott kettejük találkozásakor – talán azért, mert nálunk is jól érezte magát.