Visszakapta hatmillióját a makói hívő

Hétfőn visszautalta a pénzt a püspökség, köszöni az újság közbenjárását – ezzel hívta szerkesztőségünket a makói asszony, akinek döntéséről korábban írtunk . Névvel, arccal nem akart szerepelni az újságban, mert arra gondol, ha megteszi, esetleg rosszindulatú emberek célpontjává válik. A szerkesztőséget azért kereste meg mégis, mert úgy érezte, nyilvános segítségre van szüksége. Hívő katolikus családban nevelkedett, ő később is gyakorolta vallását, testvére azonban nem. Miután a bátyja elhunyt, ő örökölt tőle. Eldöntötte, hogy amit a testvér elmulasztott, azt pótolja helyette.Az örökség hatmillió forintját három részletben, sárga csekken befizette a makó-újvárosi Szent László-templom felújításának céljára, mert erre a feladatra gyűjtöttek. Egy ideig gyakran esett szó miséken a felújításról, majd egy idő után nem. Az asszony érdeklődő levelet írt a püspökséghez, de nem kapott választ, ami bizalmatlanná tette. Arra következtetett, hogy a felújítás elmarad. Ezért döntött úgy, visszakéri a pénzét.A felújítás nem marad el – tájékoztatott korábban a püspökség –, de a teljes költséget 87 millió forintra becsülte a szakember. Ehhez pályázaton is próbálnak forrást szerezni, ami időbe telik. Így tényleg nem tudható, mikor kezdődhet el a munka, 2020 előtt várhatóan nem. Az adományt természetesen visszaadják.Az asszony a hétfőn visszakapott, bankban elhelyezett pénzzel kapcsolatban most azt mondta, nem szánja más célra – de lehet, hogy nem ennek a templomnak a felújítására fogja odaadni.