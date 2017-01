Vita lett az ifjúsági kérdőívből

Nemes egyszerűséggel álkonzultációnak nevezte a makói önkormányzat és a Ma-Tér Ifjúsági Egyesület internetes kérdőívét a napokban Mucsi Tamás . Sajtótájékoztatóját a Demokratikus Koalíció választókerületi elnökeként, illetve ifjúságsegítő szakértőként tartotta – egyébként ő az ifjúsági klub vezetője is. Azt mondta, szerencsésebb lett volna személyesen megkérdezni a fiatalokat. Ha már a városvezetés megszüntette az ifjúsági önkormányzatot, leülhetett volna tárgyalni a helyette megalakult Velnök diáktanács vezetőivel, akik ez ügyben már írtak is a városházára – tette hozzá.Hasonló volt a véleménye Papp Zsanettnek is, aki 2009-től volt több cikluson át a Maros-parti város diákpolgármestere. Lapunkhoz is eljuttatott levelében többek között azt írta, „egy online kérdőívet kirakni egy honlapra ahelyett, hogy személyesen kommunikálnának a fiatalokkal sértő, sőt mi több, arcátlanság".Emlékeztetett rá, hogy az új városvezetés idején megszűnt diákönkormányzat mennyi programot szervezett a helyi fiataloknak, és úgy vélte, az ő generációjukból kiölték az utolsó csepp lelkesedést is.Mint beszámoltunk róla, az internetes konzultáció egy, a város honlapján fellelhető, könnyen kitölthető kérdőívet jelent, amit 22-éig várnak – a válaszok alapján készül el a város ifjúsági koncepciója. A polgármesteri hivatalban érdeklődésünkre azt mondták, nem érzékelnek vitát a konzultációval kapcsolatban, és azért választották az online felületet, mert a mai fiatalok ily módon érhetők el a legkönnyebben. Az önkormányzat személyesen is konzultálni fog a fiatalokkal, előtte azonban kíváncsiak, mik az igényeik – ezt mérik fel a kérdőív segítségével.A városháza álláspontja szerint a Velnök diáktanács nem a diákönkormányzat helyett alakult, ez egy önszerveződő közösség. Hozzátették: a város tervezi a diákönkormányzat jogutódjának létrehozását, ezért van szükség az ifjúsági koncepcióra. A város vezetése ettől függetlenül bármikor fogadja a diáktanács képviselőit, akár polgármesteri fogadóórán, akár előre egyeztetett időpontban – áll a hivatal válaszában.