Zajvédő falat szeretnének a nagylakiak az elkerülő mellé

Kello Pál az egyik nagylaki, akinek otthona közelében vezet a majdani elkerülő út. Fotó: Szabó Imre

– Aggódunk a por meg a zaj miatt, amit majd a kamionok okozni fognak – mondta szerdán az elkerülő útról rendezett fórum előtt a nagylaki Kello Pál. Mint korábban megírtuk, miután az M43-as sztráda elkészült Csanádpalotáig, kiderült, hogy az ottani határátkelőt az élőállatot, növényi árut és veszélyes szállítmányt hozó kamionok nem használhatják – ezeknek onnan át kell menniük Nagylakra, a régi átkelőhöz. Azért, hogy ezek ne a falut kettészelve, vagy a régi 43-ason közlekedjenek, hamarosan épül az Élővíz csatornával párhuzamosan egy új út, ami Nagylak mellett viszi el Palotától a forgalmat. Csakhogy Kelloék falu széli háza, és még jó néhány másik közel esik az épülő elkerülő nyomvonalához.

Hogy mennyire közel, az már a művelődési házban derült ki, amikor a terveket ismertető szakembereknél a Maros utcai Tutor Henriett konkrétan rákérdezett a távolságra. Az ő háza 150, de a legközelebbiek is legalább 100 méterre lesznek tőle – válaszolta Dugovics Pál tervező. A legközelebbiek egyébként épp a Rózsa soriak, akik közül Kello Pálon kívül mások is megjelentek a fórumon, és számon kérték, miért nem építenek zajvédő falakat az út, illetve a házak közé – erről ugyanis nem volt szó abban a tanulmányban, amit a fórum elején Locskai Zoltán polgármester ismertetett. A szakember válasza: ilyen falra ott szokott szükség lenni, ahol a távolság 50 méter körüli. Számítógépes szimulációval kiszámolták, hogy a kamionforgalom a legközelebbi házaknál is csak 47 decibel körüli zajterhelést fog okozni esténként, márpedig a megengedett határérték 50 decibel. Ez azonban az érintetteket nem hatotta meg.

A község első embere azt mondta, a képviselő-testület igent mondott a beruházásra, de ragaszkodik ahhoz, a falu maradjon élhető. Ennek érdekében kérték, hogy a kezdés előtt mérjék fel az utakat, amiket a munkagépek használni fognak, és ha ezek megrongálódnak, állítsák is helyre. Kérték azt is, hogy a kendergyárnál az ott lakóknak legyen gyalogátkelőhely. Ezekre már van is ígéret. A harmadik kérés pedig a védőfal a lakott területekkel érintkező útszakaszok mentén. Ez utóbbi kérést eljuttatták Lázár János országgyűlési képviselőnek, miniszternek is, válasz még nem érkezett rá. Az építkezés egyébként várhatóan augusztusban indul.