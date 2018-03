Járt már pórul kontár szakemberrel? Jogszabályok védik a megrendelőt - kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!

Aljzatbetonozás – a jó mestert nem könnyű megtalálni. Illusztráció: Karnok Csaba

Csúcsra járnak az uniós támogatású beruházások, pörög az építőipar, miközben folyamatosan munkaerőhiánnyal küzd. A legjobb szakemberek régen saját vállalkozást alapítottak, és már be vannak táblázva minimum késő őszig. Sokan külföldön keresik a boldogulást, itthon kézről kézre adják a jó színvonalon dolgozó, korrekt mestereket. De ha lejár a lakáskassza, nekünk is kell néhány jó szakember a lakásfelújításhoz, a beépített konyhabútor cseréjéhez, kombikazán nagyjavításához vagy a fűtésrendszer komplett cseréjéhez.Mit tehet, ha úgy gondolja, rosszul rakták le a mesterek a laminált padlót, nem sikerült a nemrégiben vásárolt és alapos felújításra szoruló panellakás tapétázása? Vagy komplett fürdőszoba-felújítást rendelt meg, és pocsék lett a végeredmény. Tudta, hogy ezen a területen is védik a szolgáltatást igénybe vevőt rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége? Járt már úgy, hogy írásbeli szerződés helyett csupán szóban állapodott meg a felújítást végző szakemberrel, és később ebből vitájuk támadt? Utólag már nem lehet kideríteni, mire szólt az eredeti megállapodás – írja meg történetét!

Volt már vitája pontatlanul dolgozó mesterrel?

Tudta, hogy a polgári törvénykönyv alapján a fogyasztó által megrendelt vállalkozói munkákra 2 év kellékszavatosság vonatkozik? Eddig kérhetjük a munka kijavítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére magunk helyre hozhatjuk, illetve azt mástól is megrendelhetjük. Ráadásul az első hat hónapban jelzett probléma esetén a vállalkozáson van a bizonyítási teher. Előfordult már Önnel hasonló, hogyan oldódott meg az ügye?– Nagyobb költségű munkánál gyakori, hogy a vállalkozó nem tudja a költségeket előfinanszírozni, ezért előleget vagy foglalót kér. Ezt jó, ha „lepapírozzuk", ám nem mindegy, hogy előleget vagy foglalót írunk a szerződésbe. Járt már úgy, hogy valamilyen okból mégsem kérte a munkát, és elveszítette a foglalót? Írja meg a történetét!Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A közérdeklődésre számot tartó válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.