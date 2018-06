Szabadstrand, úszómesterrel, drága lehet a fürdő karórája - szakértőink válaszoltak

– Másfél éves kislányom szeretett volna fürdeni a babáknak kialakított medencében, de nem mehettem utána, pedig csak a kezét akartam fogni. Egyedül nem mertem beengedni, őt nem is lehet. Akkor miért van a babamedence?

– A hatéves kor alatti gyermek, valamint úszni nem tudó 14 év alatti csak szülői vagy kísérői felügyelettel használhatja a kijelölt medencéket. A babamedencék esetén ez valóban kiegészül azzal, hogy oda egészségügyi és biztonsági okok miatt nem mehetnek be idősebbek. Ennek hiánya akár azt is eredményezhetné, hogy nem férnének el az egyébként önállóan már biztonságosan mozgó kisgyerekek. A szülői felügyelet nem csak akkor valósul meg, ha közvetlenül a gyermek mellett áll a felnőtt – természetesen ez bizonyos korig megnyugtatóbb és az egyetlen lehetőség. A babamedencéket több kiírás, házirend szerint „0 éves kortól" lehet használni. Ez is azt jelenti, hogy a babák egyéni fejlettségének, vízbiztonságának megfelelően kell a szülőnek dönteni, a gyermek képes-e a medencében egyedül mozogni, pancsolni.



– A digitális karórát könnyű elhagyni, különösen csúszdázáskor. A biztonságos rögzítésén szerintem még kellene gondolkodni. Ennek ellenére több, húzós árú szolgáltatást csak a használatával vehetünk igénybe. Ha elvesztem az órát, akkor megjártam, a fürdő felelőssége kizárva?

– A digitális karórára valóban a vendégnek kell vigyáznia, de ha mégis elveszti, akkor fontos, hogy az eltűnést azonnal jelezzék a fürdő alkalmazottjának, és a vendég beazonosítása megtörténjen. Ha ebben sikerrel járnak, általában akkor sem kerülhető el az órapótlási díj, de a kifizetett, még igénybe nem vett szolgáltatások elérhetővé válnak. Ha a beazonosításra nincs lehetőség, a magasabb órapótlási díjon felül sajnos még a kifizetett összeg is elvész.



– A strand zárórájához közeledve elkezdték a medencék vizét leengedni. Férjemmel minket és még 10-15 embert elég furcsa hangnemben zavartak ki a medencéből. Ilyen esetben hol tehetek panaszt?

– A vásárlók könyve – amely általában a pénztáraknál elérhető – alkalmas az ilyen jellegű problémák kivizsgálására. A hitelesített dokumentumot a vendégek számára jól látható, könnyen hozzáférhető helyre kell kitenni, tollal együtt. A vállalkozásnak 30 napja van az érdemi válaszadásra. A fürdők házirendjükben meghatározzák, meddig lehet a medencéket használni. Feltehetően az itt megjelölt időpont túllépése miatt történt a vendégek kiküldése, de a leírt hangnem ebben az esetben sem indokolt.



– A szabadstrandok ugyan zsúfoltak, de legalább élővízben tudunk fürdeni. Ezeket ellenőrzi valaki, vagy csak saját felelősségre használjuk?

– Az engedéllyel rendelkező természetes fürdőhelyeken a vízminőség ellenőrzése, a használathoz szükséges feltételek – öltöző, kézmosó, zuhanyzó – kiépítése megtörténik. Emellett a biztonság érdekében az úgynevezett védőterületet kijelölik. Fontos, hogy idényben az ötszázat elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámnál a fürdőhely üzemeltetője köteles vízimentésben jártas úszómesteri ügyeletet fenntartani. A hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet. Emellett fontos, hogy szabad vizekben fürödni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.