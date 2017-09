Megkezdődött az őszi rendezvényszezon a kamarában

Szeptember 27-én szerdán először az egyre többször használt fogalmat, pontosabban vállalkozástípust, a társadalmi vállalkozásokat bemutató programot szerveznek. Ezt másnap, szeptember 28-án csütörtökön az Ipar 4.0-ról, a negyedik ipari forradalomról szóló esemény követ, ahol azt is megtudhatják a jelenlévők, hogy az informatika rohamos fejlődéséből hogyan profitálhatnak.A szeptember 27-i nyitott rendezvényt a kamara Női Vezetői Klubja és az Enterprise Europe Network szegedi irodája szervezi. Az esemény célja, hogy a hagyományos vállalkozások képviselői megismerjék a társadalmi vállalkozások logikáját, preferenciáit. Ők minderről olyanoktól hallhatnak majd, akik a társadalmi vállalkozások elveit a saját vállalkozásukban is alkalmazzák, így például a kamara szegedi székházába érkezik majd Kis Mónika, a Remodel Stúdiótól; Szénási Enikő a PA-SIKK Szociális Szövetkezettől; a Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezettől pedig Németné Horváth Beáta. Ők mind az általuk használt modelleket mutatják be.Az Ipar 4.0 áll a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari és Innovációs Klub következő ülésének középpontjában. A 2017. szeptember 28-án 14 órakor megrendezésre kerülő eseményen a vállalkozások megtudhatják, hogy hogyan fordíthatják hasznukra a negyedik ipari forradalom, az informatika rohamos fejlődésének lehetőségeit. Az Ipar 4.0 az informatika mélyebb alkalmazását jelenti a gyártás területén, ami költség megtakarítást, hatékonyabb folyamatokat is eredményezhet, ráadásul úgy, hogy most mindez akár pályázati forrásból is megvalósítható. A rendezvényen Papp Zoltán, a Modern Vállalkozások Program IKT tanácsadója mondja el tapasztalatait a vállalkozások informatikai fejlesztésekhez történő hozzáállásáról, valamint a pályázati lehetőségekről.Az eseményeken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Bővebb információ és jelentkezés aoldalon!