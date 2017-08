Repülők lepik el szeptember közepén Szeged egét

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is háromnapos lesz a Szegedi Repülőnapok & Légiparádé, melyet szeptember közepén tartanak a Bajai úti repülőtéren. A részletes program elérhető a Szegedi Repülőnap & Légiparádé Facebook-oldalán, de már most látszik: ismét színvonalas programokkal várják a repülés szerelmeseit.– Az egyik fő látványosság a Retro Sky Team második világháborús csatajelenetét felelevenítő bemutatója lesz – mondta el Báló Tamás repülőtéri üzletágvezető. – Szintén nagy show-nak ígérkezik a román sasok 5 gépes műrepülő köteléke, melyet a tervek szerint pénteken és szombaton is látni lehet majd. De itt lesz a tavalyi nagy kedvenc, a MI2-es helikopter is, mellyel világszínvonalú produkciót mutattak be az előző évben, és bemutatót tart Veres Zoltán műrepülő világbajnok is.

(X)

Nagy kedvencei voltak a szegedi közönségnek az első repülőnapon a hőlégballonok, melyekből most közel 50 érkezik a Közép-európai Kupára, ami egyben a Magyar Nemzeti Bajnokság is. A versenyzők már a rendezvény előtti napokban is láthatók lesznek a város felett. Újdonságként a tervek szerint lesznek katonai légi járművek, a leglátványosabb eseményként pedig akár egy utasszállító repülőgép is érkezhet Szegedre. Bár leszállni nem fog, de a Travel Service Boeing 737-800 típusú repülőgépe köröz majd a repülőtér felett, mielőtt visszatérne Budapestre. Ez utóbbi két látványelem még engedélyeztetés alatt van.A Szegedi Repülőnapok & Légiparádé programjaira már árulják a jegyeket – érdemes figyelni, mert az esemény közeledtével folyamatosan változnak az árak. Aki viszont az utolsó pillanatban szeretne jegyet váltani, az is tud a helyszínen belépőt vásárolni – idén tavalyhoz hasonlóan bankkártyával is. Terminálok egyébként a rendezvény teljes helyszínén lesznek majd. A repülőtér pedig ismételten könnyen megközelíthető lesz bárki számára, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan az önjáró trolik idén is ingyenesen szállítják majd az utasokat a belváros és a Bajai út között.