Rezsimentes társasház épült Újszegeden

Közel a városhoz, nagy bevásárlóközpont elérhető közelségében, mégis családi házas övezetben épült fel az a kétszintes ház, melyben négy, egyenként több mint 100 négyzetméteres, külön bejáratú és saját kertkapcsolatos otthon kapott helyet. A lakások mindegyike kétszintes, négy szobával és egy hatalmas, konyhával és étkezővel egy légtérbe épített nappalival rendelkezik. Mindkét szinten alakítottak ki vizesblokkokat – a földszinten tusolóval, az emeleten káddal – így ideális egy nagyobb család számára is.

A ház hagyományos, 45 centiméter vastagságú téglafallal épült, mely csupán egy vakolatot kapott, így az otthonok természetes szellőzése biztosított. A kivitelezők a hagyományos padlófűtés mellett tették le a voksukat, hiszen a tapasztalatok szerint ez jobb hőérzetet biztosít, mint a ma divatos infrafűtés. A kiépített napelemes rendszernek köszönhetően azonban így is a jövő házának nevezhetjük, mely ráadásul költségmentes fűtési rendszert garantál a tulajdonosoknak.

A napelemek működtetik a házban az elektromos kazánt és a villanybojlert is. Mivel a lakások kapacitásánál nagyobbra tervezték a rendszert, felesleges áram is termelődik a nyári időszakban, melyet visszatápláló rendszerben az áramszolgáltató jóváír. Ezt a kazán télen felhasználja, így gyakorlatilag egész évben nem érkezik sárga csekk a fűtésről, a villanyról és a meleg vízről. Erre egyébként a kivitelező cég referenciaházakat is tud már mutatni, hiszen a Lőtér lakóparkban és a Kállai Ligetben is építettek már ilyen, elektromos rezsimentes házakat, melyek működtetésükkel már igazolták, hogy a rendszer az elvárásoknak megfelelően vizsgázik.

(X)

A lakások már felépültek, burkolásukat azonban a leendő tulajdonosokkal egyeztetve végzik majd el, akik az új tanévet akár már ezekben a modern otthonokban kezdhetik el. A lakásokkal kapcsolatban érdeklődjön atelefonszámon.