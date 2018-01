Szegediek az év legjobb tanárai

A Baptista Szeretetszolgálat elnöksége aadta idén az év nevelőtestülete elismerést az országban működtetett 41 intézménye közül. A díjjal a pedagógiai munkát, a diákok tanulmányi eredményeit, az érettségi eredményeket és azt ismerik el, hogy a pedagógusok milyen közösségi és tanórákon kívüli programokat szerveznek diákjaiknak.A nagy múlttal rendelkező felnőttoktatás mellett 2018. szeptember 1-től a baptista fenntartású középiskola jövőre két nappali osztályt is indít: egy gimnáziumi és egy rendészeti és közszolgálati profilú szakgimnáziumit. Gimnáziumi képzésüket azoknak a diákoknak ajánlják, akik még nem tudták eldönteni, milyen szakmát válasszanak, továbbtanuljanak-e a felsőoktatásban, vagy olyan szakmát tanulnának, amelynek előfeltétele az érettségi. Szakgimnáziumi képzésükre azok jelentkezését várják, akik szívesen dolgoznának majd önkormányzati szerveknél közszolgálati ügykezelő, illetve a 13. évfolyam elvégzése után közszolgálati ügyintéző szakképesítéssel.

Saját, a Mars térhez közeli, Rigó utcai épületükbe várják azokat a 14 éves diákokat, akik egy családias, derűs légkörű intézményben, túlterhelés és stressz nélkül, korszerű oktatási módszerekkel, egyénre szabott képességfejlesztéssel, tehetséggondozással szeretnének használható tudást, a vizsgákra sikeres felkészítést kapni.Az elismeréssel kapcsolatbanigazgató elmondta: nagy öröm számukra ez az elismerés. ‑ Azt gondolom, egy iskola működését, légkörét, sőt szakmaiságát is alapvetően meghatározza, hogy milyenek a benne dolgozó tanárok, és tudnak-e egy igazi csapatot alkotni. A mi erősségünk, hogy bizalommal teli, nyugodt hangulatú munkahelyi légkörben tudunk dolgozni, segítőkész a munkaközösség, mindenki törekszik az együttműködésre. Hosszú évek óta dolgozunk együtt, vannak hagyományaink. Nagy tapasztalat és szakmai tudás birtokában vannak a munkatársaim. Azért tartom nagy eredménynek, amit elértünk, mert mi olyan fiatalokat is oktatunk, akik tanulási nehézségekkel küszködve jönnek iskolánkba, valamint olyan felnőtteket, akik munka és család mellett tanulnak. Komoly pedagógiai szakmai munka, hogy minél személyre szabottabban tudjuk oktatni a tanulóinkat. Ez sok rugalmasságot és kreativitást igényel a pedagógustól, ami a tantestületünk munkájában jelen van. Mindemellett a derű is egy közösen megfogalmazott értékünk.

Az intézményvezető elmondta, e-learning rendszer használatával olyan segédanyagokat tudnak adni diákjaik számára, melyek segítségével otthon, önállóan is tudnak készülni. Tanórákon kívüli programokból az igazgató a szeretetszolgálat „Cipősdoboz"-akciójában való részvételt, a kirándulásokat és a kulturális programokat emelte ki.– Ősszel Belgrádban jártunk tanulmányi kiránduláson, tavaly Nagyváradon voltunk. De jártunk Aggteleken, Nyíregyházán és minden évben Budapesten is – sorolta Bucskó József. Hozzátette: helyben is sokfelé viszik a diákokat, például múzeumba, színházba. – Vannak olyan tanulóink, akiknek ez családjukkal nem adatik meg, a díjjal azt is elismerték, hogy őket eljuttatjuk ilyen programokra.

Felnőtt, családos tanulóink közül többen, többször kérdezték, miért nincs nálunk nappali rendszerű gimnázium, hiszen ismerve a tantestületet, szívesen íratnák gyermekeiket is hozzánk.Erre a 2018/2019-es tanévtől már lehetőség nyílik. Az év tantestülete tehát várja a nyolcadikosok jelentkezését.