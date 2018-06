6 góllal járult hozzá csapata 9-0-s győzelméhez: Baranyi András, az Apátfalva játékosa

26 bajnokin kapott lehetőséget a megyei II. osztályú szezonban Baranyi András az Apátfalva csapatában, ezeken 16 gólnál jár. Ugyanez a számpár egy hete még 25/10 volt, ám a hétvégén hatszor is betalált a Csanytelek ellen 9–0-ra megnyert találkozón. Sorrendben a 9., a 24., az 55., az 59., a 63. és a 71. percben volt eredményes.– A higgadtságomnak köszönhetem, hogy ennyi gólt szereztem. Végig odafigyeltem, és a csapat is kiválóan játszott, a társak remek labdákkal szolgáltak ki a kilencven perc során – mondta a 23 éves labdarúgó, aki támadóként és irányító középpályásként is bevethető, ezúttal az utóbbi pozícióban kapott helyet az apátfalvi csapatban.– Mindkét lábammal szeretek kapura lőni, a csanytelekiek ellen ötször jobbal, egyszer ballal voltam eredményes. A legszebbnek azt a találatot tartom, amikor már szinte az alapvonalnál jártam, mégis sikerült a kapuba helyeznem. A meccs után volt a szezonzáró vacsoránk, természetesen koccintottunk a győzelemre és a góljaimra – mondta.Az Apátfalva jelenleg a kilencedik helyen áll a megyekettes tabellán, de az utolsó fordulóban még két pozíciót előrébb léphet.– Sok lehetőséget elpuskáztunk a szezonban, így nem lehetünk elégedettek a helyezésünkkel. Ez rám is igaz: a hétvégi meccsem jól sikerült, de a többin is szükség lett volna a góljaimra – tette hozzá önkritikusan a Makón élő, az építőiparban dolgozó Baranyi András.