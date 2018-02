A 46. percben: MOL-PICK Szeged-B. Braun Gyöngyös 27-14

A horvát Ivan Srsen első szegedi meccsére készül. Fotó: Frank Yvette

K&H férfi kézilabda, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1300 néző. Vezeti: B. Pech, Vágvölgyi.Sierra - Sostaric 5, Källman 1, Bánhidi 1, Sigurmannsson 8/4, Thiagus Petrus 1, Skube 2.Nagy M. (kapus), Balogh 3, Bodó 7, Blazevic, Zsitnyikov 3, Srsen 4, Zubai, Fekete B. 1, Hegedüs. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Tóth M. - Gábori, Markez 4, Duris 2, Martins 2, Lele 4, Németh.Hudák, Holló (kapusok), Gerdán, Sipeki 2, István, Mi. Krivokapics, M. Mikita 1, Urbán 1, Loncar 1.Konkoly Csaba.4/4, ill. -.6, ill. 4 perc.60. perc: Loncar átlövése a hosszú alsóban landol, 36-17.Srsennek zár jól Hegedüs, 36-16.Sipeki váratlan lövésével 35-16.Nagy Martin negyedik védése után támadhatnak a Kékek. Srsen labdáját a világítótestek közé rúgja Holló. Sigurmannsson hétméteresből, 35-15.Urbánhoz nagy szerencsével jut el a labda a jobbszélre, belövi, 33-15. Srsen, 34-15.Srsen rendezetlen fal ellen, 33-14. Skube a kezdőkör mellett elesik, fájdalmas arccal megy le a pályáról. Időt kér a Gyöngyös közben. Sipke átlövése a blokkról megy mellé, oldalról jöhetnek a vendégek.labdát szerzünk, Fekete rohan, Srsen észreveszi, 32-14. Krivokapics passzát Srsen fogja, de visszapattan a vendégekhez a labda kis szerencsével.Bodó tarthatatlan, már hetedszer köszön be ma, 31-14.Krivokapics talpról lő derékmagasságban, mellé.Bodó szinte úszik a levegőben, majd hatalmas gólt szerez, 30-14. Nagy megirigyelte Sierra ihletett formáját, a harmadik labádt is fogja.Nagy a második kapujára tartó lövést is hárítja. Balogh lövése megint a blokkon pattan meg, de ezúttal a kapufa hárít a frissent beálló Holló helyett.Skube a kezek alatt, 29-14.Nagy Martin félig spárgázva véd, Petrus rohan, kihagyja.Balogh lövése a blokkról bepattan, 28-14.Bodó-bomba, 27-15. Lele kidobja a lelátóra a labdát.a fiatal Nagy Martin érkezik a szegedi kapuba az utolsó negyedórára.Zsitnyikov emberhátrányban, talpról, 26-14. Sierra!Blazevic ütközik ütemtelenül, két perc a "jutalma".Mikita találata érvénytelen. Rohan a Szeged, Zsitnyikov, Bodó, Sigurmannsson a labda útja, utóbbi a gólszerző. 25-14 az állás, amikor időt kér Konkoly Csaba.Lele rossz passza után jöhet a Szeged. Zubai ziccerét megint védi Hudák, de oldalt megy ki a labda. Bodó a hosszúba, védhetetlen, 24-14.Bodó kilenc méterről, középről lő óriási gólt, 23-14.Zubai ziccerben, Hudák. Srsent állítják ki a játékvezetők két percre. Mikita passzát a szélre Sostaric füleli le. Bravó!Sigurmannsson kap nagy labdát középről, azonban túlfantáziálja és az oldalhálóba lövi azt. Szegedi lerohanás, ismét Sigurmannsson, Hudákot mellkason lövi. Lent marad az izlandi, közben Markez betalál, 22-14. Nincs komoly baja a szélsőnek.Zubai harcol ki hétméterest. Sigurmannsson nem kegyelmez, 22-13.Bodó forgácsolja szét a kapufát, Sigurmannsson értékesíti a kipattanót, 21-11. Markez, 21-12. Sigurmannsson mellé teker a szélről. Lele kapufás gólja után 21-13.szép gyöngyösi gól, Martins jegyzi, 20-11. Sostaric cundere nem jó a szélről, véd Hudák.Mikita talál rést a szegedi falon, de Sierra hárít! Srsen villámgyors, 20-10. Közte tíz!Sostaric már majdnem a balszélről, 19-10.Lele pattintja beállóba a labdát, Martins, 18-10.a Szeged kezdte a második játékrészt. Srsen előtt nyílik a fal, bemegy, kapufa.FÉLIDŐMartins beállóból, Sierra! Zsitniykov pókhálózik, 18-9. Blazevic rohan, nincs már idő, ellövi, mellé.Krivokapics lövését blokkolja Zubai, Sierra indítja Sostaricsot, 17-9.Lele oda sem néz, úgy passzol a beállónak, István azonban nem tud túljárni Sierra eszén. Rosszul kezdett Sierra a hazai kapuban, bő negyedórája azonban parádésan véd. Kettő perc ötvennégy másodperc van a szünetig, időt kér Pastor. Bodó Gerdán kezei között talpról, 16-9. Sierra ma biztos pontnak látszik a szegedi kapuban, sokadik védése már.Mikita sem kis gólt lő, 15-9. Zubai elszórja a labdát.Sostaric, 15-8.Lele nagy gólt ragaszt a hosszú felsőbe, 14-8. Tizenhárom perces gólcsendet tört meg.Lele megy bele Zubaiba, a Szegedé a labda. Nem sikerül a gyors lerohanás, jól rendeződnek vissza a vendégek. Zubaival szemben szabálytalankodik Gerdán, hetes és két perc. Sigurmannsson belövi, 14-7.Krivokapics labdája Sierra kezén hal el. Sostaric kap fantasztikus labdát Zsitnyikovtól, nem hibázik a szlovén, 13-7.Mikita gólja érvénytelen, szabaddobással jöhet a Gyöngyös, Sierra ekkor már véd. Rohan a Szeged, Källman a szélről, 12-7.Källman fut be a szélről, ziccerben lő, Tóth kirúgja. Zsitnyikov tarthatatlan, 11-7.Bánhidi kap nagy labdát Zsitnyikovtól, fölé dobja. Sierra véd ismét.Bodó szabálytalan Istvánnal szemben, két percet kap a válogatott játékos. Sierra védi a gyöngyösi próbálkozást.Blazevic, majd Bodó blokkol. Sipeki átlövését Sierra fölé üti. Szabaddobás a Gyöngyösnek.Balogh lövése a kapufán csattan. Istvánnak nem jó Duris bejátszása, gyorsul a Szeged, Sostaric viszi végig a labdát, 10-7.Bodó keze sül el, 9-7. Időt kér a Gyöngyös. Lele átlövését Sierra, Petrus ziccerét Tóth hárítja.Markez is besárgul.Németh kanyarodik fel a balszélről, egészen a jobbátlövő pozíciójáig megy, ahonnan tüzel, de Sierra könnyedén fogja.Markez lőhet, Sierra védi. Skube okosan, 8-7.megint egy potyának tűnő gól, ezúttal Sipeki lövi, 7-7.Sipeki átlövése Sierra ölében landol. Petrus rendezetlen fal ellen, 7-6.Sigurmannsson labdát szerez, passzol Sostaricnak, kapja vissza, 5-5. Markez, 5-6. Petrus sárga lapot kap. Sigurmannsson ismét, 6-6.Baloghnak nem jó Petrus passza, Németh azonban nem jut ziccerig a lerohanásból.Duris lövése Bánhidi blokkján megpattan, bemegy, 4-4. Elveszítjük a labdát, Duris rohan, 4-5.Lele lő talpról és távolról, Sierra bevédi, 3-3. Balogh lendületből Tóth mellett, 4-3.Thiagus Petrus kiharcolja, Sigurmannsson belövi a büntetőt, 3-2.Lele átlövése után 2-2.Bánhidi fordul le Durisról, 2-1.Sigurmannsson kap sárga lapot, majd Markez pattintja a labdát a hosszú felsőbe, 1-1.az első szeged támadás viszont góllal, Balogh tört be az egyes és a kettes védő között, 1-0.a Gyöngyös kezdte a mérkőzést, az első támadásuk kapufával ért véget.érkeznek a csapatok a pályára. A hazaiak kék, a vendégek zöld mezben játszanak majd.a helyszínen tekinti meg a meccset a DVTK női labdarúgócsapata is, amely Csongrád megyében edzőtáborozik.a szegedi szurkolók számára több ismerős név is lehet a Gyöngyösben, aki ellen idegenben, decemberben 33-33-as döntetlent játszott a MOL-PICK. A vendégeknél van kölcsönben Vladan Loncar, míg korábban Tóth Mihály, Lele Ákos és Milorad Krivokapics is kézilabdázott a Tisza-parti együttesben, míg Urbán Egon itt nevelkedett.Juan Carlos Pastor sérülés miatt Gaberra, Gorbokra és Segóra ma sem számíthat, míg Pedro pihenőt kapott a trénertől. Utóbbi a Löwen ellen már biztosan keretben lesz, ma Fekete Bálint helyettesíti.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból.Korábban:A MOL-PICK Szegednél bíznak abban, hogy igaz lesz az a mondás, hogy egy jó rajt sokáig elkísér. A szegedi együttes az elmúlt pénteken 36–20- ra nyert Orosházán, 2018 első NB I-es meccsén. Úgy játszott a csapat, amit minden kékdrukker elvár, robogott, remek gólokat szerzett és jól védekezett. Persze a Békés megyei együttes ebben a szezonban nem éppen acélos, de a magabiztosság mindenképpen erőt kell, hogy adjon, hiszen a február komoly terhelést hoz a csapatnak.

A találkozót az M4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu pedig szöveges online tudósítással jelentkezik a helyszínről. A bajnoki egyben főpróba lesz a vasárnapi Rhein-Neckar Löwen elleni idegengeli Bajnokok Ligája- találkozóra.

Máris itt a következő feladat, ma 18 órakor a K&H liga 17. fordulójában azt a B. Braun Gyöngyöst látja vendégül, amellyel december 6-án idegenben meglepő, 33–33-as döntetlen játszott. Van miért visszavágni a Heves megyei alakulatnak. Ha a pénteki formát hozza a Szeged, akkor nem lehet kérdés a nagy különbségű győzelem.A találkozó érdekessége lesz, hogy Hegedüs Márk volt csapata ellen játszik, a beállós az őszi idényt még Gyöngyösön töltötte, azonban Matej Gaber talpsérülése miatt visszarendelte őt a PICK. Gaberen kívül Szergej Gorbok kéz-, míg Marin Sego lábsérülés miatt hagyja ki a találkozót. Az ellenfélnél régi ismerőst köszönthet majd a kék tábor, a Szegeddel bajnoki és kupagyőzelmet is szerző Krivokapics Milorad a közelmúltban igazolt a Heves megyei csapathoz. Ez a meccs így Marko Krivokapicsnak, a MOL- PICK másodedzőjének is különleges lesz, hiszen öccse ellenfélként érkezik Szegedre.