A Bombázó is marad! Bodó Richárd 2022-ig meghosszabbította a szerződését a MOL-Pick Szegedben

Bodó Richárd és kedvese, Vivi jól érzik magukat Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

„Ricsi bedobta!" – zengi a szegedi a tábor, bár ennek a kis mondatnak van egy jóval csúnyább verziója is, de ez is jelzi, hogy Bodó Richárd , a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának balátlövője mennyire népszerű a kékek táborában. „Bombázó!" – szól a kórus, ha a mátészalkai születésű kézilabdás lövése a kapuban landol.Péntek este következett a hétre ígért negyedik bejelentés, amit hatalmas örömmel fogadta a szurkolók. Bodó Richárd 2022-ig meghosszabbította a szerződését a háromszoros magyar bajnokkal.„Megemelem a kalapom!" „A legnagyobb érték!" „Marad a két torony, Bodó és Bánhidi! Ez az!" – csak néhány komment, miután a csapat Instagram-oldalán, a Storiesban négy történetben közölte a nagyvilággal, hogy Bodó marad.A 25 éves játékos 2016-ban érkezett a szegedi együttesbe. Pályafutását szülővárosában, Mátészalkán kezdte. Ezután egy évig a Dunaferr játékosa volt, majd öt évet Tatabányán játszott. A két év alatt 236 gólt dobott a PICK-ben a magyar bajnokságban és kupában. A Bajnokok Ligájában eddig 69 gólt szerzett, az elmúlt szezonban 48-szor volt eredményes.Tagja és meghatározó játékosa a magyar válogatottnak, amellyel a szlovénok elleni világbajnoki selejtezőre készül.– Életem egyik legszebb időszakát élem meg Szegeden – nyilatkozta a 25 éves balátlövő. – Párommal, Vivivel remekül érezzük magunkat, sok új barátra leltünk, a csapattal pedig sikeresek vagyunk. Nagyszerű érzés magyar bajnoknak lenni, és bízom benne, hogy ez csak a kezdet, mert sokra hivatott csapatunk van. Örülök annak, hogy a klub hosszú távra tervez velem, így nem is gondolkodtam sokat, hogy elfogadjam az ajánlatot, mert itt, Szegeden minden jól működik. Remek a város, a csapat, a szakmai stáb, és ami minden sportolónak nagyon fontos, hihetetlen jó a szurkolótáborunk.