A Fradi korábbi házi gólkirálya lett a Szeged 2011 edzője - hivatalos

A híresztelés pedig igaznak is bizonyult: a klub pénteken délután hivatalosan is bejelentette , Goran Kopunovics a csapat új edzője. A szakember másfél éves szerződést ír alá, segítője Szlezák Zoltán lesz, a szakmai stáb tagja lesz Bekim Kapics és Kujundzsics Zoltán.Több mint két hete betöltetlen a Szeged 2011-Grosics Akadémia vezetőedzői posztja: Supka Attila távozása óta a klub még nem nevezte meg az új trénert. csakfoci.hu arról ír, a kispadra a korábbi Fradi-kedvenc, Goran Kopunovics érkezhet. Az 50 éves szakember legutóbb a Siófoknál dolgozott, ezt megelőzően Kínában, Ománban és Ruandában is dolgozott, idén februárban távozott a Balaton-parti együttestől.