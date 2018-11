A kötelező is lehet nehéz: 17 órakor a BL-ben MOL-PICK Szeged-Skjern Handbold

A szegedi Blazevic védekezésben, a dán Eggert támadásban tölt be fontos szerepet a csapataikban. Karikatúra: Hudi Dániel

Várakozás



Jonas KÄLLMAN, a MOL-PICK Szeged kapitánya

– Mindig óriási segítség, amikor rengetegen vannak a csarnokban. Ha jól tudom, akkor a Skjern ellen is telt ház lesz. Amikor kiabálnak, tapsolnak, dobolnak, mindennél többet segítenek nekünk. Fontos mérkőzés lesz, mert ha nyerünk, akkor jó pozíciónk lehet majd a csoportban. Szükségünk lesz most is szurkolóinkra a pályán nyolcadik játékosként. Ha nyomás alatt tartja az ellenfelet a közönségünk, óriási segítség. Imádom, amilyen hangulatot teremtenek a sportcsarnokunkban.



Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged átlövője

– Egyértelműen MOL-PICK Szeged-győzelmet várok, ez nem is lehet kérdés, de az biztos, hogy nem adja majd könnyen a Skjern a 2 pontot. Senki nem gondolja, hogy ha most nyertünk idegenben ellenük, akkor itthon könnyű ujjgyakorlat lesz a meccs. Nyomás nélkül érkeznek hozzánk, nincs mit veszíteniük, ezért felszabadultan játszhatnak, mi pedig magasra tettük a lécet, és nem könnyű minden héten megugrani ezt. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha maximális a koncentrációnk, és egy pillanatra sem engedünk ki.

Idegenben 29–26-ra nyert a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a dán Skjern ellen. Nem lesz könnyű dolga, hiszen a megnyert összecsapáson sem volt egyszerű feladat diadalmaskodnia a magyar bajnoknak, a dánok hihetetlenül kellemetlen stílusban játszanak.Kemények, gyorsak, hatalmas tempót diktálnak, rendszeresen alkalmazzák a hét a hat elleni játékot, ami igazán őrlő, nagy figyelemre késztet minden pályán lévő játékost. Ennek ellenére nem verhetetlen alakulat, főként a fantasztikus kék táborral kötelező a győzelem megszerzése.– Csakúgy, mint közel egy hete – kezdte az esélylatolgatást Juan Carlos Pastor vezetőedző –, nagyon nehéz és fontos meccs vár ránk. Biztos, hogy megint hét–hat ellen támadnak. Nagyon nehéz a Skjern ellen játszani. Figyelem, koncentráció, ez most kiemelt szerepet kap majd. Jól felkészültünk, és alkalmazunk egy új taktikai elemet is ellenük, ami, nagyon bízom benne, hogy hatékony lesz. Jó volt látni a Gyöngyös ellen, hogy mennyien jöttek el szurkolni nekünk, ahogy mi is fejlődünk, úgy egyre nagyobb a táborunk. Most is nagy szükség lesz a támogatásukra. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan már egy nagy arénában játszhatunk, mert már csak ez hiányzik nekünk.A meccset a Sport 1 élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla, fotókkal, videókkal jelentkezünk majd.