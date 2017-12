A kürtőskalács a kedvenc Csiricséknél - kétszer ünnepel a család

– Maradunk Magyarországon. Három nap szünetet kaptunk, nem szeretnénk ezt folyamatos autókázással tölteni – fogalmazott Andrija Csirics , amikor a karácsonyi terveiről kérdeztük családjával. A szerb kiválóság hazájában az ortodox karácsonyt ünneplik, amely a julián naptár szerint január 7-ére esik, a szenteste pedig január 6-án lesz. Igen ám, de a Naturtex-SZTE-Szedeák akkor éppen a Debrecent fogadja az újszegedi sportcsarnokban.– Nem szokatlan ez: tizenöt éve vagyok légiós, általában így jönnek ki az ünnepek. Persze ilyenkor hiányoznak a szülők, de az a fontos, hogy mi együtt vagyunk – nézett végig családján a csapatkapitány.Felesége Sznezsana, gyermeke az öt és fél éves Nikolina és a négyéves Alekszandar. A család alkalmazkodott a körülményekhez: december végén, majd január elején is ünnepelnek.– A menüben általában malac szerepel, illetve a gyerekek imádják a süteményt, abból többféle is lesz – mesélte Sznezsana. Egyértelműen ő a főnök a konyhában, a gyerkőcök pedig segítenek neki. Profik a tésztagyúrásban és a süteményeknél a kóstolásban.– Ha pedig kávé kell, nekem szólj először – mondta nevetve Andrija, akinek ez a mesterműve „szakácsként". Az ajándékok is megvannak: Alekszandarnál a játékautó menő, Nikolina egy olyan babát szeretett volna, ami sírni is tud.– Látta valahol, és beleszeretett. Vizet kell önteni bele, az alakul át könnyekké. Nem volt egyszerű beszerezni – fogalmazott Sznezsana. Rendszeresen kimennek a Széchenyi téri vásárba, vásárolgatnak, és új ételeket is kipróbálnak.– A kürtőskalács a gyerekek kedvence. Szerbiában nincs ilyen, egyszer találtam hasonlót, de az íze meg sem közelítette az eredetiét. Kürtőskalácsot mindig eszik a család – mondta a Csiro becenevű játékos.

Amióta gyermekek vannak a családban, a műanyag fenyőfa mellett döntöttek, ezt együtt díszítik. Terveznek egy budapesti kirándulást, a Budapest Eye nevű óriáskerékre mindenképpen felülnek, és meglátogatják Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát, a Tropicariumot. És persze a fővárosban is letesztelik a kürtőskalácsokat.– Emellett a szülinapokra készülünk: Csikinek december 26-án, Csirónak 28-án lesz. Mondanom sem kell, mindenki külön tortát érdemel, szóval még azokat is meg kell sütni – mondta Sznezsana.– A lányunk mindent megeszik, nem válogat, Csikinél viszont vigyázni kell: ha egyszer csokihoz jut, utána egész nap semmi mást nem hajlandó fogyasztani. Szóval komoly feladat, hogy eldugjuk előle az édességet legalább ebédig – mondta az apuka.Végezetül meséltek a számunkra különleges szerb hagyományokról, amelyekre majd januárban kerül sor.– Létezik nálunk a karácsonyi tuskóégetés: ilyenkor egy kis fát vagy faágat teszünk a tűzre, és ha a lángja nagy, az azt jelenti, jó évünk lesz – mondta Andrija.– Emellett hagyomány, hogy aki karácsony napján először jön a házadhoz, ő hozza neked a jó szerencsét, egészséget. Sok helyen ez ugyanaz a személy akár évtizedeken keresztül. Hozzánk is jönnek majd,őt ilyenkor megajándékozzuk, és meghívjuk ebédelni – tette hozzá Sznezsana.Ami pedig újítás: Csiro először öltözik majd be a gyerekek számára Deda Mraznak, ami a Télapó szerb megfelelője. A ruhát már megvette, és bár bátorítottuk, szakállt nem növeszt, abból is bolti lesz az állán.