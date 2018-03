A második félidőben átrohantak a zöld-fehéreken: FTC-MOL-PICK Szeged 18-31

Ferencváros - MOL-PICK Szeged 22-36 (15-17)

K&H férfi kézilabdaliga, 21. forduló. Budapest, Elek Gyula Aréna, 500 néző. Vezette: Altmár, Horváth.

Ferencváros: Nagy L. - Andelics 3, Oláh T. 2, Benmiloud 3, Rédai, Bali 2, Pálos 4/1. Csere: Zernovic (kapus), Bujdosó 1, Grebenár 1, Bakos Gy., Khaled 3, Pál 1, Cseh 1/1. Vezetőedző: Horváth Attila.

MOL-PICK Szeged: Sego - P. Rodríguez 4, Srsen 1, Skube 3, Bánhidi 1, Bodó 4, Källman. Csere: Sierra (kapus), Thiagus Petrus 4, Blazevic, Sigurmannsson 9/4, Zubai, Zsitnyikov 4, Balogh 4, Gorbok 2, Fekete B. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítás: 8, ill. 10 perc.

Hétméteres: 3/2, ill. 4/4.



NYILATKOZATOK



Horváth Attila, a Ferencváros vezetőedzője: - Gratulálok a Szegednek, mindig megtisztelő egy olyan csapat ellen játszani, aki esélyes a BL négyes döntőre. Két ellentétes félidőt játszottunk, mivel a másodikban már nem tudtunk kellőképpen cserélni a sok sérültünk miatt. Nem adtuk meg magunkat, hanem elfáradtunk.



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Köszönjük a gratulációt, a kieli felkészüléshez ideális volt a mai találkozó. Sokkal magasabb szinten játszanak a németek, de Andelics és a ferencvárosi lövők, valamint a magas beálló ellen tudtunk gyakorolni. Az első félidőben még Veszprémben járt fejben a csapatom, de a második félidő elején keményebben és jobban kézilabdáztunk. A mérkőzés utolsó periódusában azok is lehetőséget kaptak, akik mostanában sérülések miatt kevesebb időt töltöttek a pályán.



Stefán Rafn Sigurmannsson, a MOL-PICK Szeged játékosa: - Az első félidőben voltak gondjaink, de második játékrészben már sokkal jobbak voltunk. Normális, hogy egy nagy győzelem után picit megragadunk, de végül kiadtunk magunkból mindent.



Cseh Adrián, a Ferencváros játékosa: - Köszönöm az edzőnknek a bizalmat, hogy hétméterest lőhettem a Szeged ellen, igyekszem meghálálni a bizalmát.



VÉGE



60. perc: Balogh óriási góljával zárul a meccs, 22-36.



59. perc: Zubainak nem jó Zsitnyikov passza, Khaled rohan, eltekeri Sierra mellett, 22-35.



58. perc: Cseh hetesből, 21-35.



57. perc: Blazevic szerez labdát, Gorbok végigviszi, 20-35.



56. perc: Sigurmannsson szerez labdát, Blazeviccsel játszik össze, rohannak, de Oláh rángatja. Két perc, szabaddobás. Zubai a kapufára pattint.



55. perc: Balogh a szaggatottról, 20-34.



54. perc: Fekete kap labdát a szélen, de kicsúszik a kezéből a labda, ahogyan a másik oldalon Cseh kezéből is.



53. perc: Sigurmannsson lövi meg a meccs gólját a szélről felkanyarodva, 20-33.



52. perc: Sigurmannsson belül fut át, így érvénytelen a gólja. Bakos lőne gólt Sierra lábai között, de rutinosan zárja össze a lábait a spanyol kapus.



51. perc: Oláh lövése Blazevic kezére pattan be, 20-32.



50. perc: Zubai elől halásznak labdát a fővárosiak, rohan a Fradi, Sierra kirúgja Grebenár ziccerét. Blazevic védekezik jól, Fekete indul, megy vele Pálos, de ügyesen passzol Sigurmannssonnak, aki hibátlanul lő eddig, 19-32.



49. perc: Zsitnyikov próbálkozik egy trükkös lövéssel passzívnál, de nem talál kaput. Oláh átlövését fogja Sierra.



48. perc: Zernovic kapus veszi célba az üres szegedi kaput, fölé.



47. perc: Khaled átlövésből, 19-31. Fekete Bálintot állítják ki.



46. perc: Nagy Levente véd.



45. perc: Zubai estében, mellé, nem fújnak semmit a sporik, pedig talán lehetett volna.



44. perc: Pedro a szélről, 18-31. Sierra újabb ziccert véd. És megint! Mindkétszer Benmiloud volt a lövő.



43. perc: Gorbok a hosszú alsóba, 17-30. Pál töri meg a hosszú hazai gólcsendet, 18-30.



42. perc: Zubait állítják ki, nem ért vele egyet, de mosolyogva tudomásul veszi. Sigurmannsson akadályozza a hatoson belül a beugró szélsőt, hétméteres. Pálos lövi, Sierra combbal hárítja az erőtlen próbálkozást.



41. perc: Pál megy bele Gorbokba és Zsitnyikovba, rohanunk, Sigurmannsson nem hibázik, 17-29.



40. perc: Khaled a balszélről, Sierra!. Balogh lövése Nagyról pattan be, 17-28.



39. perc: Andelics játssza magát ziccerig, de Sierra óriásit véd, Sigurmannsson pedig az üres kapuba dobja a labdáát, 17-26. Grebenárt blokkoljuk, Petrus is betalál az üresen tátongó kapuba, 17-27. Közte tíz, időt kér a hazaiak edzője.



38. perc: Pál rántja vissza Zsitnyikov kezét, két percet kap érte a jobbátlövő. Zsitnyikov lő nagy gólt, 17-25.



37. perc: Sierra két ziccert véd egymás után, bravó!



36. perc: Balogh középről, kapufás találat, 17-24. Grebenár passzolja ki a labdát, pedig lőhetett volna. Pálnál fújnak lábat a sporik, jöhet a Szeged.



35. perc: Källman löki meg Andelicset, két perc. Andelics vágja be a hosszú alsóba, 17-23.



34. perc: Pálos irányít, hát mögött passzol Benmiloudnak, 16-22. Bodó-bomba a válasz, 16-23.



33. perc: újabb szegedi labdaszerzés, Petrus magabiztos, 15-21. Grebenár lövését oldalra üti Sierra. Lassan rendeződik vissza a Fradi, Petrus már a harmadik gólját jegyzi lerohanásból, 15-22.



32. perc: Sierra hárítja az első zöld-fehér lövést a szünet után. Zsitnyikov lövése megpattan, de bemegy, 15-20.



31. perc: az FTC kezdte a második játékrészt. Sierra érkezett a szegedi kapuba. Elszórják, Pedro végigviszi, 15-18. Újabb labdaszerzés, Petrus, 15-19.



FÉLIDŐ



30. perc: Khaled pimasz a szélről, elteker Sego feje mellett a labdát, 15-17.



29. perc: Pedro tűnik el a falban, Bodót blokkolják. Zsitnyikov lövése a sáncról becsorog, 14-17.



28. perc: Zsitnyikov okosan, 13-16. Blazevic vágja nyakon a bírók szerint Khaledet, két perc a "jutalma". Grebenár zavarja ki a pókokat a jobbfelsőből, 14-16.



27. perc: rohanunk, Pedro estében a háta mögött dobja el a labdát, meg is lepte Nagyot, 13-15.



26. perc: Sigurmannsson felkanyarodik és kínaira adja a labdát, Pedro, 13-14.



25. perc: keményedik a hazai védekezés. Érkezik Zsitnyikov a Szegedbe, rossz passzal kezd. Rohan a Fradi, Khaled a balszélről, 13-13.



24. perc: Skube passza rossz Bánhidinek, Pálos indul, kiszorított szögből becunderezi, 11-13. Időt kér Pastor. Sigurmannsson ejt, Nagy véd. Benmiloud, 12-13.



23. perc: Andelic távolról és talpról, Sego nem láthatta a faltól, 10-13.



22. perc: Sigurmannsson sárga lapot, a Fradi büntetőt kap. Pálos értékesíti, 9-12. Sigurmannsson fut be középre, leválik az emberéről, 9-13.



21. perc: Bánhidi-gól, de Grebenár belül védekezett, hetes.Sigurmannsson bepattintja, 8-12.



20. perc: Benmiloud húzza vissza Petrust, kiállítják a sporik.



19. perc: Nagy védi Bodó ziccerét. Pálos megy be a szélről, dadog a labda a kezében, Pedro indítja Källmant, hosszú. Elszórja a labdát az FTC, Skube kihasználja, 8-11.



18. perc: Bujdosó adja kínaira Benmiloudnak, 8-10.



17. perc: labdát szereznek a vendégek, Blazevic indítása azonban rossz Pedrónak, Pálos lefüleli.



16. perc: Andelics kap kétperces büntetést, Bánhidi használja ki az emberelőnyt, 7-10.



15. perc: Petrus már másodszor szerez labdát, de mindkétszer visszapattan az a hazaiak játékosaihoz. Most Oláh Tamást blokkolja a brazil.



14. perc: Benmiloud ziccerben, Sego hárít! Skube egyedül megoldja, 7-9.



13. perc: Srsen védekezik jól, de szabaddobás.



12. perc: Srsen ziccerét a lelátó utolsó sorába rúgja fel Nagy Levente. Andelics védekezik belül Bánhidivel szemben, hétméteres. Sigurmannsson harmadszor, ezúttal Zernovicnak, 7-8.



11. perc: Oláh előtt lyukas a szegedi fal, 7-7.



10. perc: Bodó ugrik fel, visszahúzza a rövid alsóba, 6-7.



9. perc: Adelics előtt nyílik szét a szegedi fal, 6-6.



8. perc: Skube lövőkezét fogja meg Oláh, büntető. Sigurmannsson, 5-6.



7. perc: Bujdosó előtt marad ott a labda középen, 4-4. Potyognak a gólok, Bodó, majd Pálos talál be, 5-5.



6. perc: Bali rendezetlen fal ellen, 3-3. Skube talpról, 3-4.



5. perc: Bodó középről, 2-3.



4. perc: Bánhidi szabálytalan visszafutás közben, két percet kap. Bali átlövésből, 2-2.



3. perc: Pálos lövi az első hazai gólt, 1-2.



2. perc: labdát szerez a Szeged, Srsen rohan, Nagy véd, Pedróé a kipattanó, ezt is fogja nagy, de hetes. Sigurmannsson, 0-2.



1. perc: a Szeged kezd, Srsen váltja gólra az első támadást, 0-1.



18.25: kezdődik a bemutatás, először a szegediek érkeznek a pályára. Nincsenek sokan az arénában, de megadják a módját a bemutatásnak, leoltják a villanyt és dudaszó kíséretében futhatnak be a fradisták.



18.22: a hazaiknak több sérültje van, Nagy Máté, Pordán Bálint és Mikita Bence sincs keretben ma. Marczinkó Máté viszont ott van, de valószínűleg kevesebb lehetőséget kap majd, mivel sérülés után tér vissza.



18.16: a hazaiak elsődleges célja, hogy kiharcolják a bennmaradást. A zöld-fehérek a tabella 11. helyen állnak tizenegy ponttal. A még kiesőhelyen álló Vác nyolc egységet gyűjtött eddig.



18.07: a csapatok már a pályán melegítenek. A MOL-PICK-ben Matej Gaberen kívül mindenki egészséges. Mario Sostaric Juan Carlos Pastor edzőtől kapott pihenőt, így ő sem lesz ott a pályán.



18.00: üdvözöljük olvasóinkat az Elek Gyula Arénából ahol 30 perc múlva bajnoki mérkőzést játszik a Ferencváros ellen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata.



Korábban:



A szegedi meccsen remek hangulatban – háromszáz fradista töltötte meg a kapu mögötti szektort – 34–25-re nyert a Pastor-alakulat. Az FTC egyre masszívabb, sokáig a tabella végén állt, most a 14 csapatos bajnokságban a 11. helyet foglalja el.



A Szeged a második, a 40 pontos Veszprémet követi. Szerencsére mindenki sérülés nélkül megúszta a rangadót, így egyedül Matej Gaberre nem számíthat Juan Carlos Pastor vezetőedző. A mai bajnokiról a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.