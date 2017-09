A Szeged Kaposváron, a Szentes Miskolcon - Kezdődik a pólószezon

Véget ért a felkészülés, a hétvégén már mindkét Csongrád megyei férfi vízilabdacsapat éles meccset játszik. Szombaton és vasárnap a BENU magyar kupa selejtezőjét rendezik.



Contitech Szeged

A szegedi együttes Kaposvárra utazik. Szombaton az OB I újonca, a Szombathely ellen kezd, este a házigazda lesz az ellenfele, majd vasárnap délelőtt a bombaerős Fradi ellen zár.



– Szerdán Szentesen játszottunk edzőmeccset – számolt be a csapat legfrissebb híreiről Varga Péter vezetőedző –, kimondottan jól játszottunk, elégedett voltam a fiúkkal. Csak a hajrában adódtak hibák, ekkor nem koncentráltunk jól, de összességében jól teljesítettek a srácok. Csak reggel indulunk, a Szombathely ellen célunk a győzelem, ami kellő lendületet adhat a keretnek, és akkor este a Kaposvár ellen bármi előfordulhat. A körülményekhez képest jól sikerült a felkészülésünk, sokat és jól dolgoztak a fiúk. Ha talán egyszer már ideális körülmények között tudunk majd edzeni, akkor még többet fejlődhetünk. A Fradi ellen is odatesszük magunkat, bátran és harcosan küzdünk majd, ezt ígérem. Szerencsére nem zavarta sem betegség, sem sérülés a felkészülésünket.



A ContiTech Szeged programja, szombat, 12.30: Szeged–Szombathely. 19.30: Kaposvár–Szeged. Vasárnap, 11 óra: FTC–Szeged.



Metalcom-Szentes

A Szentes Miskolcra utazik. Az elmúlt hétvégén Debrecenben harmadik helyen végzett a Metalcom egy felkészülési tornán.



– Gondjaink szaporodtak, nem lett kevesebb sajnos – kezdte a beszélgetést Pellei Csaba vezetőedző. – Orosz játékosunknak, Viktor Visnyakovnak övsömöre lett, így két hétig nem játszhat. Egy ember egyszer kaphatja el ezt a betegséget, ő most esett bele, nagy érvágás, hogy nem játszhat. Werner Richárd, Vörös Viktor sem tud a rendelkezésemre állni, így gondokkal küzdünk. Pellei Frank már edz, de előtte 10 napot kihagyott. A Szeged ellen tartalékosan játszottunk, voltak hibák, de kevés cserénk volt. Az Eger és a Miskolc ellen nem vagyunk esélyesek, minél szorosabb eredményt szeretnénk elérni. A Tatabánya és a Pécs a bajnokságban riválisunk lesz, így ellenük komoly meccsre számítok. A nehézségek ellenére is pozitívan állunk az mk-selejtező elé.

A Metalcom-Szentes programja, szombat, 10 óra: Szentes–Tatabánya, 14: Eger– Szentes. Vasárnap, 11.30: Miskolc–Szentes, 17: Pécs– Szentes.