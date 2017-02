A szegedi ökölvívó, Kis Máté a 11. profi meccsén a 9. sikerét aratta

Tudta?



Jönnek a fiatalok – a Szeged BC jelenlegi amatőr élversenyzője a 22 éves, Szentesen született Oroyowve Onoriode Isaac, akinek az édesapja nigériai származású. Gál László tanyítványa, a 75 kilogrammos bokszoló a bajnokságon a nyolc között kapott ki, ezelőtt küzdött egy angol ellenféllel, akit kiütött, így meghívták Liverpoolba. A visszavágón pontozással kikapott Jack Raffertytől, de tanulásnak tökéletesen megfelelt ez a bunyó. Szerepelt a debreceni Bocskai- emlékversenyen is, ahol pontozással kapott ki egy skóttól.

Pápán rendezte újabb ökölvívógáláját a Felix Promotion, amelyen a szegedi Kis Máté a félnehézsúlyban (–79,2 kilogramm) volt érdekelt a szerb Bojan Zsarkov ellen.– Ez volt a 11. profi mérkőzésem, ebből a két döntetlen mellett a kilencedik sikerem, ebből a hatodik kiütéses győzelmem – mondta Kis Máté. – Nem ismertem a szerbet, aki egészen szívós mentalitással jött előre. A hatmenetesre tervezett meccs harmadik menetében a testre irányzott bal felütésem fogta meg véglegesen. Nem mentünk a kiütésre, szerettük volna végigbokszolni a tervezett időt, de azt beszéltük meg az edzőmmel, Gál Lászlóval, ha adódik a lehetőség, akkor be kell fejezni a meccset. A közönséget ki kell szolgálni ilyen formában is... Gratulált a promóter, Rácz Félix is, aki azonnal vázolta a jövőmet: félnehézsúlyban lesz lehetőségem a magyar bajnoki cím megszerzésére. Ezután jöhet majd csak a nemzetközi karrier.Kis Máté civilben rendőrjárőr-vezető (2016. április 30: Mosolyog, ha sünöznek), emellett jutott el a 11 profi összecsapásig.– Nyolc hét múlva lesz a következő mérkőzésem, így már elkezdtem az újabb felkészülést. Hat-nyolc héttel a meccs előtt már be kell rendezkedni fizikálisan és mentálisan is a csatára – vélte Kis Máté. – Rendőrként dolgozom, így elég nehéz összeegyeztetni az edzéseket, de egyelőre megy, és támogatnak a kollégák is. Az első hetek az alapozással telnek, ezúttal Bóka Ferenc is segít. Utána jöhet a technikai rész, a zsákolás. A gyerekként elsajátított alapok megvannak, de erőben, gyorsaságban és dinamikában mindig lehet fejlődni. Próbálunk begyakorolni különböző kombinációkat, amelyek nem hétköznapiak, és egy rutinosabb ellenfelet is meg lehet lepni vele.Azonkívül, hogy a bevonulózenéjének a fő motívuma a szirénázás, további eszközöket is bevet Kis Máté.– Sok erőt merítek a világhálón elérhető motivációs videókból, olvasom a Bibliát, talán az étkezés a kényes terület – vallotta be a 23 éves ökölvívó. – A munkám mellett kevés esélyem van a rendszeres, napi öt étkezésre, de próbálok a lehető legjobban táplálkozni. Jó irányban haladunk a karrieremet illetően, és nyilván akadnak még csiszolni való területek, de így képzeltem el a statisztikát és az indulást is. Akadtak nehéz meccsek, a legutóbbi is ezek közé tartozott. A fokozatosan felépített karrier híve vagyok, ezért nem is tartozom azok közé, akik akár havonta is a ringbe lépnek. Főleg azért, mert vannak olyan helyzetek, amikor szükségem lenne az amatőrök között megszerzett több rutinra. De ezt az idegen kesztyűpartnerekkel megpróbálom pótolni, illetve járok pofonpartikra, amelyek ezt a hiányosságomat fejlesztik.