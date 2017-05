A szegedi Suba Róbert az első magyar érmes, Kopasz A döntős - galériával

Alig fél méter – nagyjából ennyin múlt pénteken a szegedi világkupán az, hogy a magyar kajakos, kenus válogatott első érme arany-, és ne ezüstérem legyen. A DÉMÁSZ-Szeged parasportolója, Suba Róbert ugyanis a KL1 200 méteres számban ennyivel kapott ki a francia győztestől, Remy Boulle-tól.A gall nagyon bekezdett, ám az utolsó ötven méteren „bekötött". A szegedi hajója egyre közeledett hozzá, de az a pici hiányzott az elsőséghez, amelyről korábban beszéltünk. A francia egyébként ott volt Rióban: a DÉMÁSZ parakajakosa második lett, ő pedig ötödik.Team leader, csapatvezető – furcsa volt a DÉMÁSZ- Szeged olimpiai bajnoka, Vajda Attila nyakában látni ezt a feliratot a kártyáján, ám most ilyen minőségben, Tajvan versenyzőinek vezetői szerepében látogatott el a Maty-érre. Abban semmi sem változott, hogy a korábbiakhoz hasonlóan nyilatkozott, beszélgetett – csak a vízen nem láttuk kenuzni.Az Algyő SK olimpiai 10. helyezettje, Kopasz Bálint két olyan számban érdekelt a szegedi világkupán, amelyben rekordmezőnyök találkoznak. Tegnap előbb K1 1000 méteren (46 induló) mérette meg magát, és a remek előfutam után a középfutamot is elképesztő kajakozással nyerte – az utolsó száz méteren alaposan visszavett a tempóból –, majd késő délután K1 500 méteren (54 induló) startolt, és került a mai középfutamba. Nem panaszkodhat ellenfélre a DÉMÁSZ-Szeged kajakosa, Birkás Balázs sem, aki K1 200 méteren (50 induló) magabiztosan vette az első akadályt, az előfutamot.– A délutáni középfutamban erősebb volt a szél, mint reggel, zavart is – mondta Kopasz a K1 1000 méteres középfutam után. – A nagy hullámok között csapkodtam a lapátot a vízbe, nem volt túl jó. Remek a formám, az edzőm, édesanyám úgy állította be a heti tervet, hogy ezekre a napokra időzítette a csúcsformát.A szombati és a vasárnapi A döntőkben szép számmal találkozhatunk majd magyar egységekkel – aki kilátogat a Maty-érre, az a 40C jelű buszjáratot keresse, vagy autóval a Bajai út felől a pálya mentén parkolhat.Kopasz Bálint ott folytatta, ahol reggel abbahagyta: elképesztő kajakozást mutatott be K1 1000 méteren, megnyerte a középfutamát úgy, hogy az utolsó 100 méteren már nem is lapátolt száz százalékosan.- A hátszél egy kicsit zavaró volt, de a formám jó, ezért is tudtam ilyen simán nyerni - mondta az A döntős Kopasz.A DÉMÁSZ-Szeged paraolimpiai másodikja, Suba Róbert (képünkön balról) szerezte a magyar kajakos, kenus válogatott első érmét a szegedi Maty-éren zajló világkupán. Suba Róbert a KL1 200 méteres számban nagy hátrányból hajrázott, de alig fél méterrel kikapott a francia győztestől, Remy Boulle-tól.

Az Algyő SK 19 éves fiatalja, Kopasz Bálint remekül teljesítette a K1 1000 méteres selejtezőt, hiszen a harmadik előfutamban magabiztosan nyert, megelőzve a belga Peterst és a szlovén Apolloniót, míg az olimpiai címvédő spanyol Walz hatodikként került a középfutamba, amelyek 13.42-kor kezdődnek.- Nagyjából 80 százalékot adtam ki magamból. Az volt a lényeg, hogy nyerjek a középfutamok miatt, ez teljesült, ennél tovább most még nem gondolkodom - nyilatkozta Kopasz.- A látottakkal elégedett vagyok, bizakodom - tette hozzá Demeter Irén, Kopasz edzője és édesanyja.