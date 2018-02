Akadtak pozitívumok ContiTech Szeged játékában - fotók

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 100 néző.Rubos, Pásztor.Leposa (11 védés) – Baróthy, BERKI 1, Sikter, Irmes 1, SZILVASÁN P. 2, Fodor.Zsigri, Micskics, Korbán, Börcsök, Holka, Zatykó.Varga Péter.Barabás (5 védés) – Randelovics 1, Kovács, Seman, ERDÉLYI 3, Juhász 1, Tóth 1.Szalai (kapus, 4 védés), Kolozsi, GÓR-NAGY 2, Szabó 1, BUNDSCHUH 2, UBOVICS 2.Petik Attila.5/0, ill. 3/1.1/0, ill. –.1/1, ill. –.Egy héten belül a harmadik bajnokiját vívta a ContiTech Szeged, amelynek kerete fiatal és az ellenfeleknél kevésbé tapasztalt, így várható volt, hogy ez érződik majd a fiúkon. Így is lett, a hazaiak nem tudtak olyan tűzzel és lelkesen játszani, mint múlt szerdán az Eger ellen, és ezúttal is nagynevű csapat, az OSC ellen kellett helytállnia a Varga-legénységnek.Ez nem volt könnyű, a fővárosiak ugyanis a második negyedben nagyon komoly sebességbe kapcsoltak, szinte egész pályán letámadták a Tisza-partiakat, akik ebben a játékrészben a kapuig is alig jutottak el, az OSC viszont hat gólt berámolva eldöntötte a meccset.Ezután már más volt a meccs képe, hazai szemmel is akadtak pozitívumok. 2–10-nél percekig nem rezzentek a hálók, Erdélyi Balázs már csavarral, az exszegedi Juhász Zsolt ejtéssel próbálkozott a nagy előny birtokában, egyik kísérlet sem vált be. Korbán Richárd elrontott egy óriási ziccert, de a folytatásban is megtett minden tőle telhetőt a Szeged, ami 13–4-es vereségre futotta.– Fásultak voltunk az elején, de a második félidőre ez megváltozott, persze az OSC nyilván visszavett a biztos vezetés tudatában. Amikor meg tudtuk akadályozni, hogy lekontrázzanak minket, akkor a hat a hat elleni védekezéssel elégedett voltam. Hétfőtől a középszakasz mérkőzéseire készülünk.A szegedi mérkőzés után az OSC bejelentette: Petik Attila lemondott a csapat vezetőedzői posztjáról. Ami ezután jön, ismerős helyzet, hiszen tavaly is idény közben történt edzőváltás az újbudaiaknál, akkor a szentesi származású Tóth László ugrott be az exszegedi tréner, Vincze Balázs helyére, és ezúttal is Tóth vállalta el a feladatot az idény végéig.