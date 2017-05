Bemutatták az új mezeket - bejelentések a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapatánál

A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata több bejelentést is tett a szegedi Squash Club Szabadidőközpontban tartott évnyitó rendezvényén. Talán a legfontosabb, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség értékelte a klub elmúlt egy évben mutatott teljesítményét, ennek köszönhetően pedig minden fejlesztési tervnek zöld lámpát adott.– Még ebben a naptári évben elkészül az új hűtőrendszer, emellett a műjégpálya háta mögött egy egyharmados, sátras tanpálya épül. Új öltözőhelyiségeket alakítunk ki, amelyekre azért is szükség van, mert egy éve még ötven gyermek szerepelt nálunk, jelenleg pedig már száztizenkettő. Ezek mellett egy új jéggépet is beszerzünk – sorolta Pápai Miklós szakosztály-igazgató, hozzátéve: együttműködnek az algyői önkormányzattal, a közeljövőben ott is létrehoznak egy jégpályát.– Jövőre pedig újabb kiszolgálóhelyiségek jönnek létre: bírói és edzői öltöző, metodikai központ, elemzőterem. Szeged regionális központ lett a szövetség következő hatéves programjában, ennek köszönhetően egy nagy szakmai tudással rendelkező, külföldi edzőt delegálnak a klubunkhoz július elsejével, akitől nemcsak a gyermekek, hanem az edzők is tanulhatnak. Mindezek alapvetően szükségesek ahhoz, hogy öt év múlva Mol-ligás csapat működhessen Szegeden – tette hozzá Pápai.Átadták az új mezgarnitúrát: a következő szezonban zöld-fehérben szerepel a csapat, a felszerelésen pedig megtalálható a két névadó szponzor, a Goodwill Pharma Kft. és a Szegedi Vízmű Zrt. neve, valamint a csapat kabalaállata, a Loli nevű madár. A klub a Szegedi Korcsolyázó Egyesülettel és a két szövetséggel közösen erős iskolai programot tervez, amelyben a következő tanév során nyolcszáz szegedi kisgyermeket tanítanak meg korcsolyázni.