Bennmaradást érő helyre ugrott a HFC

Vecsés–Hódmezővásárhelyi FC 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 23. forduló. Vecsés, 100 néző.Vezette: Szalai László – jól (Mohos, Keszthelyi).

Vecsés: Komora – Cseszlai, Balázs B., Szalai, Radnai – Petrics (Tóth Gy., 62.),Kiss K. – Lajer, Kemerle, Koziorowski – Bojtor (Szabó E., 35.). Edző: Szász Ferenc.

HFC: Filipánics 6 – Prasler 6, Huszár 6, Tóth J. 6, Szántó 6 – Szabó M. 7, Bartyik N. 7, , Füredi 6, Koncz A. 6 – Rácz D. 6. (Szabó D., 51., 6), Varga B. 6. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Szabó M. (44.), Bartyik N. (60.).

Sárga lap: Balázs (69.), ill. Füredi (70.), Szántó (74.), Tóth J. (77.), Huszár (80.), Prasler (84.).



Fegyelmezett játékkal kezdett a Vásárhely, és bár nagy ziccer nem adódott előttük, de inkább a vásárhelyi gól volt benne a meccsben, mintsem az, hogy a hazaiak betalálnak.



A HFC végül még a szünet előtt megszerezte a vezetést Szabó Márk remek egyéni akciójának köszönhetően, aki miután elment a szélen, Komora kapus mellett is el tudta lőni a labdát.



A fordulás után a vendégeknek viszonylag hamar sikerült megduplázniuk előnyüket. Mintaszerű támadást vezetett a HFC, Szabó Márk ezúttal is becsapta védőjét, majd Füredi is elfektetett két vecsési védőt lövőcselével, hogy az üresen álló Bartyik Norberthez passzoljon, Bartyik pedig bepasszolta a labdát.



A hátralévő fél órában több ziccert is kidolgozott a HFC, a hazaiakban már nem volt annyi, hogy szorossá tegyék ezt a meccset, azonban nem tudta növelni góljai számát a Vásárhely. Ez a három pont azt jelenti, a HFC fellépett a tabella 12. helyére.



Szűcs Róbert: – Szinte tökéletesen működött a védekezésünk, nem engedtünk helyzetet ellenfelünknek. Egyedül a helyzetkihasználás miatt van bennem hiányérzet. Fontos három pontot szereztünk a ránk váró két nehéz meccs előtt.