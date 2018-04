Bravúr kell a sikerhez: vasárnap kezdődik a divízió I-es vb Budapesten, a szegedi Sebők Balázzsal

Sebők Balázs finn tapasztalatot hozott. Fotó: Mudra László

A finn élvonalban szereplő KalPa válogatott játékosa a magyar csapat első ellenfeléről, Kazahsztánról azt mondta, nehéz meccs lesz, mert az ázsiai ország legjobbjai az orosz szuperligában játszanak, nagyon technikásak és gyorsak.– A hazai közönség támogatásával azonban sikerülhet a bravúr – mondta Sebők.A második ellenfél az olasz válogatott lesz. Velük kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy „lifteznek a világelit" és a divízió I/A között. Februárban felkészülési mérkőzésen legyőzték őket, de a világbajnokságra erősebb kerettel jönnek.A harmadik ellenfél Szlovénia, amelynek csapatát hosszabbításban múlt héten legyőzte a magyar válogatott.– Sok mindent kipróbáltunk élesben, de több taktikai elemet majd csak a világbajnokságon fogunk alkalmazni. A szlovénok egy éve estek ki az A csoportból, érthetően szeretnének visszakerülni – vélte Sebők.A játékos szerint ki-ki meccs lesz a világranglistán 20. magyar csapatot követő lengyelek elleni is.– Hasonló a két csapat ereje... De nyerni kell, mert fel akarunk jutni az A csoportba.A britekkel kapcsolatban azt mondta, képesek a meglepetésre, sokat fejlődtek az elmúlt években, és már nemcsak erősek, hanem technikásak is. A magyar csapat eddig kétszer jutott fel az A csoportba.– Szerencsére a magyar hoki már eljutott arra a szintre, hogy a szövetségi kapitánynak nem az a gondja, hogy kit tegyen be a keretbe, hanem az, hogy kit hagyjon ki – mondta Sebők Balázs, aki beszélt arról is, hogy megkönnyíti a helyzetét, hogy finn szakember, Jarmo Tolvanen a szövetségi kapitány.– Jól ismerem a finn stílust, könnyebben megértem, milyen taktikai elemet akar megvalósítani – mondta végül Sebők.A magyar csapat vasárnap Kazahsztán (16 óra), jövő hétfőn Olaszország (19.30), szerdán Szlovénia (19.30), csütörtökön Lengyelország (19 óra), míg szombaton Nagy-Britannia (19.30) ellen lép pályára.