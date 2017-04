ContiTech Szeged Diapolo: Nem szabad megijedniük

Eddig sem volt egyszerű a helyzet, de így... – sóhajtottunk fel, miután Varga Péter vezetőedzőtől megtudtuk: a ContiTech Szeged Diapolo ma 19 órától a BVSC elleni első rájátszásmérkőzésén nem számíthat két kulcsemberére. Manhercz Krisztián és Ivan Basara egyaránt vállsérülés miatt kénytelen kihagyni a szezon talán legfontosabb mérkőzését. Sőt, a cserék és pihentetés miatt az is nagy gond, hogy a térdével bajlódó Palotás Gergely is a maródiak listáján szerepel.



Enélkül is volt elég nehézség: a párharc a hozott pontok miatt 0–6-os fővárosi vezetésről kezdődik, és az egyik fél 7. pontjáig tart, vagyis Török Béláéknak egy döntetlen is elég a lezáráshoz. A Szegednek viszont zsinórban három siker kell, ami a középszakasz formáját tekintve sérültek nélkül is komoly kihívás.



– Nem szabad félnünk a helyzettől, de nem is érzem ezt a társaimon. Én is bizakodva várom a párharcot, amire rengeteget tudtunk készülni – kezdte a beszélgetést a tavaly igazolt Illés Sándor. – Ez a hosszú szünet főként azért jött jól, mert a BVSC mumusnak számít nálunk, játékstílusa ugyanis nem fekszik nekünk, ráadásul minden poszton remek játékosokkal rendelkezik, nagyon összeszokott csapat. Ettől viszont nem kell megijedni, mert kielemezve az egymás elleni derbiket, láthattuk: ha rendbe tesszük a védekezésünket, és hét-nyolc gólon tartjuk a BVSC-t, akkor igenis összejöhetnek az áhított győzelmek.



A felsőházi összevetésben a Miskolccal holtversenyben a Szeged kapta a legtöbb gólt (101), viszont többet szerzett a BVSC-nél (78–74), vagyis a statisztika is igazolja az állítást.



– A sérülések miatt olyan játékosoknak kell előrelépniük, akik kevesebb és más szerepeket kaptak, így rám is nagyobb felelősség hárul. Bírjuk ezt a terhet! Ebben a szezonban átéltünk pár nagyon komoly hullámvölgyet, de hiszem, hogy ez a tapasztalat nemcsak a következő szezonban, hanem akár most is kamatozhat – mondta a Szeged Universiade-győztes pólósa.