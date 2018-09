Csak ráijesztettek a Szolnokra

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző.Ádám, Farkas G., Kovács N.Boltics 6, Wirth 5/3, Davis 9/3, JUHOS 22, SULOVICS 16.Green 11/3, Vágvölgyi, Révész, Kerpel-Fronius, Bonifert.Andjelko Mandics.: VOJVODA 14/9, Murphy 13/3, Benke 6, MILOSEVICS 14/6, Tóth Á. 10.Airington 11, ANDRIC 15, Rowsey 7/3, Kovács P. 2.: Dragan Alekszics.Ritka pillanat volt Andjelko Mandics számára a Szolnok elleni szombati bajnoki rajt kezdése. A Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője ugyanis azt a kezdőötöst küldhette a pályára, amelyet szeretett volna, ezúttal nem szabták át sérülések a keretet, a csapatkapitány Juhos Levente is vállalni tudta a játékot. Jól is kezdett a Naturtex a címvédő ellen, az Európában ezen a meccsen debütált amerikai, Darrell Davis triplájával már hét ponttal is vezetett.Ezt viszont egy 11–0-s futás követte az Olaj részéről, a horvát center, Luksa Andric képtelen volt hibázni, így máris a Szolnoknál volt az előny. A második negyedben Vojvoda pazar hármasa után már tíz pont volt a tavalyi bajnok előnye. A kilenc embert forgató Szolnok minden játékosa szerzett pontot már az első félidőben. Andjelko Mandics két időkérése azonban használt, és feszesebb lett hátul a Szedeák, azonban Murphyé volt az utolsó szó az első félidőben.A hétpontos hátrány nem tűnt ledolgozhatatlannak, és a harmadik negyed közepén úgy tűnt, még nagyon is izgalmas lehet a vége. Hiába jött fel kétszer is négy pontra a Szedeák, ekkor megremegtek a kezek a büntetőknél, miközben az Olaj több könnyű ziccert vagy közelit dobhatott, Vojvodától pedig ismét jött az extra tripla, amivel visszaállt a lélektanilag is fontos tízpontos különbség.Amikor lett volna még esélyük a szegedieknek,mindig volt válasz a Szolnoktól, majd az utolsó pár percet a magyar fiatalok tölthették a pályán, ekkorra már eldőlt, hogy nem tudnak visszajönni Bolticsék. Volt olyan szakasza a meccsnek, amikor úgy tűnt, alaposan megizzaszthatja a Szolnokot a Szedeák, a 23 pontos különbség túlzó is, de Mandics jogosan volt bosszús a hét kihagyott büntető miatt.A palánk alatti területet is uralta a Szolnok, a nyolcszoros bajnok tizennyolccal több lepattanót szedett, mint a Szedeák, valamint kintről is jobban dobtak a vendégek, hiszen hét triplát is szereztek a szegedi hárommal szemben, így pedig nagyon nehezen lehet meccset nyerni, pláne egy ilyen kaliberű együttes ellen. Mindezek mellett sincs miért szégyenkeznie a Naturtexnek, amely okozott kellemetlen perceket a bajnoknak, de a hibákat könyörtelenül büntette a Szolnok.– A végeredmény nem a reális képet mutatja, de nem kérdés, jobb volt a Szolnok, gratulálok nekik! Nem tudtuk kontrollálni a lepattanókat, ez pedig egy ilyen magas szerkezettel játszó Szolnok ellen nem fér bele, ráadásul sok büntetőt is hibáztunk. Mindezek mellett 35 percig jól játszottunk.– Köszönjük a szegedieknek, hogy ilyen szép számban kijöttek és buzdítottak bennünket! Megérdemelten nyert a Szolnok, sajnos a nagy akaratunk ellenére nem úgy játszottunk, ahogy elterveztük, sok könnyű lehetőséget adtunk az ellenfelünknek, ezt pedig egy ilyen kaliberű csapat kihasználja. Tudunk ennél jobban játszani.