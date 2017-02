Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, férfiak, szombat, 16: ContiTech FKSE- Algyő–Nyíregyháza (Algyő), vasárnap, 16: MOL-Pick Szeged U23–Kecskemét (Szeged, Etelka sor), nők, vasárnap, 17: Nyíradony–HLKC, Eszterházy KFSC Eger–PC Trade Szeged KKSE, 18: Balassagyarmat–KSZSE. NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló, férfiak, szombat, 17: Kiskunfélegyháza–ContiTech-Makói KC, 18: Újkígyós–Pick Szeged II., nők, szombat, 14: FKSE– Abony (Algyő), 17: Makói KC–Lajosmizse (Makó). Kosárlabda, férfiak, NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló, szombat, 18: Vásárhelyi Kosársuli– DEAC (Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok), nők, amatőrbajnokság, Keleti csoport, 18. forduló, péntek, 17.30: Szeged KE–Nyíregyháza (Szeged, Etelka sor). Vízilabda, férfi OB I/B, alapszakasz, A csoport, 12. forduló, péntek, 19: HVSC–Szolnoki VSC (Hódmezővásárhely).

Női amatőr kosárlabda nemzeti bajnokság, 17. forduló. Kecskemét, 100 néző.Bálind, Csallóközi.Nagy L. 6, KŐHÁZI 9/3, Horváth Zs. 8, VÁRI 11/3, RADÓCZ 19/3. Csere: KECSKÉS 15/3, TÓTH C. 10/3, Mészáros, Sárközi 2, JÁHNI 14, Fodor 2.Mészárosné Kovács Andrea.– Káprázatos játékkal és kiváló dobóteljesítménnyel harminchárom pontos előnyt szereztünk húsz perc alatt. Maroknyi szurkolótáborunk többször is hangos elismeréssel hálálta meg a lányok lenyűgöző megoldásait. A második húsz percben mindenki játéklehetőséghez jutott, a küzdelem többször is földharcba fulladt ellenfelünk elszánt védekezése miatt.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Tiszavasvári, 600 néző.Kiu G., Kiu T.KISS O. – TEIMEL 7, VADKERTI 1, HERBERT 2, SIMON 6, Ambrus 2, VELKY 6. Csere: Gera (kapus) Gazsó 5, Raffai, Valaczkai 1, Horvácki 2, Tóth 2, Kocsis 2/1, Béleczki 1, Szélpál.Dankó Ervin.– Nagy elánnal készültünk, nem tévesztett meg a hazaiak tabellán elfoglalt helyezése. A kezdésünk megint jó volt, már ott megnyertük a meccset. A különbség nem mutatja a valós állapotot. Negyven percig kiválóan védekeztünk, 30–18 volt a javunkra. Mindenki játéklehetőséget kapott, büszke vagyok a srácokra. Mondtam is az öltözőben, így kell meccset nyerni idegenben.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Balassagyarmat, 300 néző.Sándor Gy., Szabó B.NAGY M. – Sunajko 1, Haszilló 6, Patyi 3, FEKETE 6, SZABÓ M. 2, ÁRPÁSI 4. Csere: Szabó B. (kapus), Benák, Csernai, Dolezsál, MEZEI 1, Kéri, Bernáth, Götz.Szabó Levente.– Két ellentétes félidőt produkáltunk: az elsőben nem találtuk a beálló körüli játékot, elbizonytalanodtunk. A másodikban kiválóan védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény is. A döntetlen reális, bár meccslabdánk volt, háromgólos előnynél pedig hetest is kihagytunk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 180 néző.Héjja, Kónya.Kothencz – Szűcs 3, Nagy 5, Földesi, Ilyés 9, Török 4, Fazekas 3. Csere: Áncsán, Balogh (kapusok), Markos 1, Becsei 1, Klemm, Blaskovics, Kandó, Kis, Horváth 2.Bartók Csaba.– Huszonöt percig tudtunk csak jó teljesítményt nyújtani, ez most kevésnek bizonyult. Az Eger a mezőny egyik legerősebb gárdája, ezzel együtt sokkal nagyobb ellenállásra és jobb játékra számítottam csapatomtól.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Békéscsaba, 100 néző.Major, Szűcs.Almási – FEJES 3, Dávid Zs. 1, Réti 6, Vér 1, Gercsó 1, Gombos 3. Csere: Dávid D., Szabadkai (kapusok) Sándor P. 2, Sándor L., Reigl 1, Draxler R. 1.Arany Zoltán.– Még jó, hogy ez a meccs nem szerepelt a tippmixben.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Szarvas, 100 néző.Mazzag, Kuklis.OCSENÁS – Nagy, Draxler D. 3, DRAXLER O. 11, Kozserán B. 1, Debreceni 2, Rózsa 3. Csere: Cseh (kapus), Kozserán K., Jámbor, Csák, Antal, Molnár.Nagy János Miklós.– Gratulálok a lányoknak az első félidei teljesítményhez, és sajnálom, hogy egy nyolcperces rövidzárlat befolyásolta a mérkőzés végét. Ha estig játszottunk volna, akkor sem engedik a bírók, hogy fordítsunk. Nem baj, most is tanultunk valamit Szarvasról.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Makó, 100 néző.Hovány, Ubornyák.Avramov – SZILÁGYI 5, FEKETE 6, VIKOR 5, ENDREI 4, BERTA G. 5, SZŐNYI 4. Csere: Farkas J. (kapus), Veréb 1, Jártass, Zöldy, Harcsás, Szabó R., Zsiga, Hegyi 1.Gera Norbert.– A görcsösség jellemezte a játékunkat. Nagyon akartunk nyerni, a végén két meccslabdánk is volt, sajnos hibáztunk. Berta Gabi súlyos sérülésével sokkal többet veszítettünk egy pontnál.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 12. forduló. Szeged, Etelka sor,Járdi, Kazi.Férfi asztalitenisz NB I, Keleti csoport,12. forduló, Kecskemét.Frank 3, Sipos 3, Kószó I. 2, Lukács 2 és a Sipos, Kószó I. páros.– Lecsaptunk a lehetőségre, tovább élnek bennmaradási reményeink.