Csongrád megyei fiatalok kerültek a korosztályos válogatott közelébe

Az U15-ös válogatott előszobájában állnak

A Délkeleti régióválogatott Csongrád megyei tagjai:

Gera Zalán (SZEAC), Molnár Bálint (SZEAC), Jakó Dávid (SZEAC), Vörös Levente (SZEOL SC), Cs. Tóth Zoltán (SZEOL SC), Horváth Artúr (SZEOL SC) és Jánószki László (Szeged 2011).

A Csongrád megyei tehetségekből sokan vágynak a régióválogatottba. Fotó: MLSZ

A tavaszi szezonban minden második héten együtt edzettek a megyeválogatottban a 2003-ban, 2004-ben és 2005- ben született fiatal labdarúgók. Kecskeméten a régiós kiválasztó tornán az MLSZ szakemberei és megfigyelői előtt játszottak mérkőzéseket, majd azokat követően választották ki a 2003-asok közül a négy régióválogatott tagjait. A délkeleti csapatba hét Csongrád megyei játékos került be.Ekkora számú csongrád megyei kontingensre korábban még nem volt példa.– Óriási öröm számunkra, hogy hét, de inkább nyolc Csongrád megyei focista is bejutott a délkeleti régió válogatottjába. Török Kevin csak azért nem kerülhetett be, mert már pályára lépett az idősebb nemzeti csapatban – újságolta boldogan lapunknak Major László vezetőedző.– Ebben az évben a 2003- asok közül választanak ki fiatalokat. A délkeleti együttesbe Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és Pest megyéből, valamint a Ferencvárosból és a Honvédból kerülhettek be labdarúgók. Ebből a nagy merítési lehetőségből alakult ki a régióválogatott huszonkettő plusz hármas kerete, amelybe a szegedi SZEAC-ból és SZEOL-ból három, míg a Szeged 2011-ből egy focista került be – mondta Major László, a régióválogatottat is irányító tréner.

– Mivel Csongrád megye képviseltette magát a legnagyobb számban a válogatottban, én lehettem az edző. Két nap alatt körmérkőzéses rendszerben megmérkőztek egymással a csapatok, majd ezek alapján választják ki az U15-ös magyar nemzeti együttes tagjait – árulta el a részleteket.– Bízom benne, hogy minél többen kiválasztásra kerülnek a jövőben is, mert senki nem okozott csalódást a mieink közül. Köszönöm szépen Hódi Zsuzsannának, Brinszky Adriánnak, Dlusztus Imrének és Kovács Krisztiánnak a közreműködést, valamint mindenki másnak, aki hozzájárult a fiatalok sikeréhez – tette hozzá Major László.