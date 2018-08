Csuvi visszatért Szegedre: a kétszeres olimpiai bajnok Varga Tamás a női pólócsapat új edzője

Varga Tamás (balra) eddig férficsapatokkal dolgozott. Fotó: DVSE

Jövőre lesz tíz éve, hogy a Szeged LEN-kupát nyert, és ha megkérnénk a szurkolókat, hogy abból a legendás csapatból soroljanak fel pár nevet, Varga Tamás, vagyis Csuvi biztosan az elsők között lenne. Igazi közönségkedvenc volt, a nagy siker egyik kulcsszereplője, a finálé mindent eldöntő ötméteresének értékesítője, aki egyébként egy évvel később a montenegrói Cattaro színeiben is megnyerte a második számú európai kupasorozatot. Nos, a vízilabda szegedi kedvelői számára itt a jó hír: a játékosként világbajnok és kétszeres olimpiai bajnok visszatért a városba – természetesen edzőként. Csakhogy nem a férfi, hanem a női együttes, vagyis az SZTE Taylor&Nash trénere lett.– Hat éve vagyok edző, eddig csak férfi vonalon dolgoztam, így nagy kihívás ez számomra – mondta érdeklődésünkre Varga Tamás. – Az utolsó pillanatban jött ez a lehetőség, hiszen már szinte elígérkeztem egy utánpótlás-akadémiához. Mivel Szegeden telepedtünk le a családommal, nagyon örültem az ajánlatnak – nyilatkozta a 43 éves szakember.Varga Tamás a Debrecennél lett játékosból tréner, mostanság pedig a 2004-es korosztály fiú válogatottját vezette. Sőt, utóbbi munkát a szegedi edzősködés mellett is tudja folytatni.– Jövőre lesz az első nagy megmérettetésünk, az Európa- bajnokságot már nagyon várjuk, de előtte idén két korosztályos tornán veszünk részt – árulta el Csuvi. Az egyik említett torna épp most lesz, de szerdán elkezdődött a munka Szegeden, így Varga Tamás másfél héttel később csatlakozik a keret felkészülési munkájához.Az SZTE Taylor&Nash az előző szezonban hetedikként zárt az élvonalban. Felmerül a kérdés: mi a cél ebben az idényben?– Nem szeretnék konkrét helyezés elvárásával nyomást tenni a keretre, hiszen egészen fiatal a társaság. De ez adja a másik kihívást, hiszen alakítható a csapat, az én elképzeléseim szerint. Szeretném, ha ebben a szezonban igazi nagybetűs csapattá kovácsolódnánk, amelyben mindenki egymásért küzd. A szezon végén pedig levonhatjuk a főbb tanulságokat, és úgy alakítjuk a keretet, amely később folyamatosan előreléphet. Szegeden épül majd egy szép új uszoda, ez is motivációt jelent a hosszú távú építkezéshez – foglalta össze terveit Varga Tamás.Az új edző lehetségesnek tartja, hogy érkezik még egy-két tehetség, de a keret nagyjából összeállt. Az előző szezon felnőttcsapatából itt maradt játékosok (Árkosy Lilla, Lengyel Dominika, Lengyel Anett, Rácz Daniella, Tóth Petra, Botka Zsófia, Karai Nikolett, Tóth Viktória, Zántó Kata) mellett több korosztályos tehetség (Ladócki Anna, Kispál Réka, Katona Csenge, Torma Bianka, Vidovics Nóra, Fáy Róza) is lehetőséget kap majd az OB I-ben.Vannak távozók is: a két tavalyi légiós, Nikki Marie Bell és Tess Hosking szerződése lejárt, utóbbi pólós Ausztráliába igazolt, míg Mihály Kinga és Kádár Ildikó egyaránt a Hungerit- Szentesi VK együttesénél folytathatja, Pengő Nikolett pedig lezárta pályafutását.Helyettük egyelőre négy tehetség érkezett, köztük két kapus, hogy ezen a fontos poszton versenyhelyzetet teremtsenek: Trifán Dóra a BVSC, Gyöngyösi Boglárka pedig a Honvéd csapatától jött, mindketten a több OB I-es lehe- tőség reményében. Két korosztályos válogatott is Szegedet választotta: Ádám Emília az UVSE-től érkezett – a 20 esztendős center az előző szezonban Tatabányán volt kölcsönben –, a kapásoldalon és bekként is bevethető, szintén 1998-as születésű Brezovszki Gerda pedig a Dunaújvárost hagyta el a több szereplés reményében, ami érthető is, hiszen a felnőttválogatott két alapembere, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya mellett nem jutott sok játékperchez.