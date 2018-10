Egyéni csúcsra tör: Nagy Péter a súlyemelő vb-re készül

Asgabatban, Türkmenisztán fővárosában rendezik hamarosan a 2018-as súlyemelő-világbajnokságot, mi pedig majd november 10-én figyelünk a szezon legfontosabb eseményére, hiszen ez lesz Nagy Péter napja, a Szegedi Lelkesedés SK versenyzője ekkor bizonyíthatja be a teljes nemzetközi mezőnynek, hogy mennyire jó formában van. Ezt mi ugyanis látjuk, hivatalos Facebook-oldalán közzétett egy videót , miként is próbálkozott a Bundesliga legutóbbi fordulójában 230 kg-mal lökésben. Bár nem jött össze, de az egyértelmű volt, hogy jó erőben van.– Sosem vettem fel ezt a súlyt olyan könnyen, mint most. Érzem, hogy remekül sikerült a felkészülés, és kevés hiányzott egyensúlyban, hogy sikerrel végezzem el azt a kísérletet – kezdte beszámolóját az olimpikon, aki már másodszor szerepel a német élvonalban.A Bundesligában a Speyer csapatát erősíti, ahol német válogatottak, olimpikonok és Eb-érmesek a társai.– Erős társaság, Németországban csak egy ellenfele van, az Obrigheim ellen szokott nagy csatákat vívni a bajnoki döntőben. Most is erre készülünk, eddig hibátlan mérleggel. Tizenketten vagyunk a csapatban, ebből heten ott leszünk a világbajnokságon is – árulta el Nagy Péter.Az idén két Európa-bajnoki bronzérmet is szerző súlyemelő örül, hogy most már a spanyol mellett a német élvonalba is hívják, ezzel a felkészülés eredményét folyamatosan versenykörülmények között tudja ellenőrizni.– A versenynél nincs is jobb edzés, most ebből a lehetőségből akad bőven. Az eredmények tükrében a világbajnokságon reális célkitűzés a legjobb tíz közé jutás, illetve egy új egyéni csúcs elérése. Eddig összetettben 421 kg a legjobb eredményem, a javításhoz mindenképp kellene a 230 kg-os lökés. Most a szakítás megy kevésbé, de dolgozom rajta, remélhetőleg a vb-re már teljesen összeáll a technikám – nyilatkozta a Magyarország legerősebb embereként is emlegetett Nagy Péter.