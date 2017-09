Együttműködési megállapodást kötött a MOL-PICK és az ÁRKÁD Szeged

Szurkolói buszok



Két szurkolói csoport is szervez utat az október 11-én (szerdán) a lengyelországi Plockban rendezendő férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája mérkőzésre, amelyen a Wisla a MOL-Pick Szegedet fogadja. Az egyik október 9-én (hétfőn) 23 órakor indul Szegedről a Szeged étterem elől, a meccsen kívül az auschwitzi és a birkenaui táborsétát, plocki és krakkói városnézést foglal magában. Jelentkezni a 30/912-2957-es számon lehet.

A másik háromnapos (október 10–12.), október 10-én 5 órakor startol a szegedi Rókusi körúti Tesco parkolójából, és katowicei, valamint plocki szállást és városnézést tartalmaz. Erre jelentkezni a 30/555-0981-es, a 20/538-3725-ös és a 20/428-2087-es számon lehet.

Az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpontban tartott mai sajtótájékoztatón két bejelentést tett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Együttműködési támogatást kötött az esemény helyszínéül szolgáló ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközponttal, amelyet Szögi Nándor, a Pick Kézilabda Zrt. operatív igazgatója és Gazdag Dániel, az ÁRKÁD Szeged igazgatója írt alá.Természetesen a fő téma a vasárnapi első hazai Bajnokok Ligája-mérkőzés is volt. 17 órakor a svéd IFK Kristianstad érkezik az újszegedi sportcsarnokba. A MOL-PICK eddig négyszer találkozott az ellenfelével a BL-ben, és eddig négyszer nyert.Aki lebecsüli őket, az könnyen megéghet. Ez lesz az első hazai meccsünk a BL-ben, tele lesz a csarnok, mindenki kék mezben, ez minden játékosunkat magával ragadja. Ha úgy megyünk ki a pályára, ahogy szoktunk, vagyis maximálisan betartjuk a taktikai utasításokat, és koncentráltak leszünk, akkor magabiztosan nyerhetünk a svédek ellen. Sok fiatal kézilabdázó alkotja a keretüket, sokat futnak, de jó védekezéssel és kapusteljesítménnyel megszerezhetjük a két pontot – nyilatkozta Zubai Szabolcs, a MOL-PICK Szeged csapatkapitánya.– Mindig különleges érzés a honfitársaim ellen pályára lépni, de itthon kötelező legyőznünk a Kristianstadot. Biztos vagyok benne, hogy ők is mindent megtesznek majd a győzelemért, mert nagyon csalódottak a barcelonai vereségük miatt – tekintett a jövőbe a csapat svéd balszélsője, Jonas Källman.Október elsejétől mobil applikációban is jelen lesz a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Egyelőre csak az androidos készülékeken elérhető Google Play áruházból lehet majd letölteni az applikációt, de hamarosan a többi operációs rendszeren is megtalálhatók lesznek.Csütörtökön és pénteken 15 órától 18 óráig az újszegedi sportcsarnokban is lesz jegyárusítás a MOL-PICK Szeged–IFK Kristianstad vasárnapi (17 óra) BL-meccsre.