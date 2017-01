Először győzte le a Naturtex a Szolnokot

Bravó



Szegeden a munkában hisznek. Nikola Lazics, Milenko Topics és Simándi Árpád olyan csapatot épít, amely ebben az idényben is szép eredményeket ért már el. Nincsenek sztárok, olyan sportolók alkotják a keretet, akik sikerre éhesek, nem zsoldosnak szerződtek ide.

Kár érte



Nenad Sulovics remek játékos. Most egy kicsit túlpörgette magát, többször hibázott, felesleges technikait kapott. Ezután jegelte is a szegedi szakmai stáb. Dicséretére váljék, hogy a hajrában lehiggadt, fontos pontokat szerzett. Igazi arcát mutatta, azt, amit szeretnek benne a szurkolók.

Komment



Zoltán: – Nagy meccs volt és megérdemelt győzelem. A Szolnok a durva játékáért, a játékvezetők a hibás döntésekért érdemelnének büntetést. Külön dicséret illeti Boltics kitartását a sérülés utáni játékért.

Zita: – Iszonyatosan büszke vagyok rátok! Megcsináltátok! Megérdemeltétek! Hatalmas győzelem! Vojvoda meg a kosársport szégyene...

Zsolt: – Gyomorforgató bíráskodás, sportszerűtlen ellenfél. De kiszurkoltuk! Gratulálok, Bolticsnak jobbulást!

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 12. forduló. Szeged, 1200 néző.Papp, Jakab, Balog.BOLTICS 21, LILOV 25/12, CSIRICS 16/6, Juhos 10/3, Sulovics 13/3.Bán 7/6, Révész 2, Wirth 4.Kinney 9/3, VOJVODA 28/12, Barnies 4, Boriszov 12/3, Tóth Á. 4.PAVLICSEVICS 22/12, Eilingsfeld 1, Wittmann 6, Andric 11/3.Sztojan Ivkovics.Ez a meccs – a Naturtex-SZTE- Szedeák és a Szolnoki Olaj KK bajnokija – nem vitás, minden idők legnagyobb kosármeccse volt, amit az újszegedi sportcsarnok közönsége láthatott. Szombaton 1200 szurkoló – most nagyon odatették magukat a hazai hívek – felállva ünnepelte a lefújás után a szegedi együttest. Történelmi sikert ért el a Lazics-csapat, először sikerült legyőznie az A csoportban a jóval erősebb és gazdagabb Olajt. Pedig...Az első negyedet látva mindenkiben megfogalmazódott az a gondolat, hogy a Kecskemét elleni sikeres bajnoki után a Szedeáknak nem sok esélye lesz a bajnok ellen. A Sztojan Ivkovics irányította Szolnok robogott, úgy sültek a hárompontosaik, hogy mindenki csak pislogott. Volt olyan időszak, amikor tíz ponttal is megléptek a vendégek.Boltics vezetésével azonban megkezdte a felzárkózást a Szeged. Mi az, hogy a felzárkózást! Lilov, Csirics, Juhos remekelt, jöttek a pontok, a remek asszisztok, így előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette a Naturtex. Tombolt a közönség, dörzsölte mindenki a szemét. „Jól látom, ez a mi csapatunk?"Igen, jól látta mindenki, csak a három spori nem, hogy Vojvoda úgy elkönyökölte Bolticsot, hogy az a földön terült el, a szemöldökéből pedig ömlött a vér. Vojvoda folytathatta a játékot, ebben sok köszönet nem volt, mert ha labdához ért, akkor a hazai publikum tüntetett.Ivkovics egyre többet volt a pályán. Nem kezdte újra a kosárlabdát, hanem általában a pályára lépve reklamált. Tehette, mert a játékvezetők mindent elnéztek neki. Boltics visszajött – a helyére érkező Wirth Ádám parádés kosárral indított –, a közelmúltban igazolt Bán Tibor pedig beszórt két hármast.A hajrá iszonyatos izgalmakat hozott. A hazaiak vezettek, harminc másodperccel a vége előtt 82–82-nél a győzelemért támadhattak, nem sikerült pontot szerezni, szerencsére a Szolnok sem tudott, így jöhetett a ráadás, csakúgy, mint az elmúlt szezonban.Csak most más volt a forgatókönyv: Juhos és Sulovics lépett elő főszereplővé. Lilov, Boltics, Csirics, Bán küzdött, hajtott, a közönség tombolt. A Szedeák vezetett 97–94-re – Sulovics beszórt egy hármast, és Andric hóna alatt szerzett egy olyan duplát, amiről még sokat beszélnek majd –, hét másodperc volt hátra, amikor Andric oldalról dobott a gyűrűre. Bement, de rálépett a vonalra – előtte Csiricstől elvettek egy triplát hasonlóért –, jött a videózás, a sporik viszont hármasnak ítéltek. Jól hallhatóan mondták: „Ne így dőljön már el a meccs!" Erre mondják, hogy no comment, és ebben partner volt az ellenőr is!Sulovics harcolt ki büntetőt, egyet bedobott, míg Vojvoda hibázott – visszanyalt a fagyi a sportszerűtlen játékosnak –, így a pálya közepén örömtánc kezdődött. Pacsizott mindenki, nagyszerű győzelmet könyvelhetett el a szegedi csapat.– Mindenkit dicséret illet, játékost és szurkolót egyaránt. Nagyszerű győzelmet arattunk. Tipikusan egylabdás meccs volt, amiből mi jöttünk ki jobban.További eredmények: Pécs– Alba Fehérvár 70–77, MAFC–Kaposvár 71–72, Atomerőmű– Kecskemét 71–72, Jászberény–Zalaegerszeg 84–93, Sopron–Falco 76–79.