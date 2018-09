Élvezték a játékot, nyertek

További eredmények: Kecskemét–Kozármisleny 1–1, Paks II.–Dunaújváros 2–2, Taksony–Iváncsa 3–1, Szekszárd–Hondvéd II. 1–0.

Labdarúgó NB III Közép csoport, 6. forduló, Budapest, Rákosmente sportpálya, 200 néző.Szalai László – jól (Imrő, Révész).Ordasi – Simita, Balaskó, Lovász (Györe, 80.), Korozmán (Papp, 64.) – Pendl (Balogh, 84.), Villányi, Vattai, Petrezselyem – Pálfalvi, Kiss.Gálvölgyi István.Leindler 6 – Gajág 6, Rácz 7, Gál 6, Grünvald 6 (Buzási 6 – a szünetben) – Forró 6 (Bozóki –, 88.), Pócs 7 – Beretka 6, Kozics 6 (Lévai –, 77.), Ondrejó 6 – Péter 7.Siha Zsolt.Vattai (93.), ill. Rácz (54.), Péter (80., 86.).Villányi (82.).Kiss (50.), Petrezselyem (79.), Simita (86.).A SZEOL SC megőrizte második helyét a labdarúgó NB III Közép csoportjában, méghozzá egy sima sikerrel, amit a hajrában biztosított be. A szegedi együttes 3–1-re nyert a Rákosmente otthonában, és annak ellenére sem izgulhatott, hogy a félidőben 0–0 állt a budapesti ellenfél eredményjelzőjén. Az első 45 percben dominált a SZEOL SC, és csak idő kérdése volt, hogy mikor szerzi meg a vezető találatot.Erre végül az 54. percig kellett várni, ekkor egy pontrúgást Beretka trükkösen, löbbölve oldott meg, a hosszú sarkon érkező Rácz pedig a kapuba passzolt. A 80. percben dőlt el a három pont sorsa, ekkor a kék-feketék növelték előnyüket: Lévai harcosságát kihasználva Péternek csak az üres kapuba kellett passzolnia. A 82. percben a hazaiak minden reménye elveszett, hiszen Villányi piros lapot kapott az Ondrejó elleni szabálytalansága miatt.A hajrában még jött egy gólváltás: a 86. percben Pócs kiugratta Pétert, akinek csak a kimozduló kapus mellett kellett elgurítania a labdát, és ezzel duplázott. A 93. percben érkezett a vendéglátók becsületgólja, Vattai szabadrúgásból talált be.A szegediek végig fölényben voltak, megérdemelt győzelmet arattak, csak az első góljuk után volt egy kis megingásuk, ekkor Leindlernek egy-két alkalommal nagyon résen kellett lennie, de a továbbiakban nem volt nagy veszélyben a szegedi kapu.– A héten a csapattal és néhány játékossal négyszemközt is többször beszélgettem arról, hogy ez egy játék, amit meg kell próbálni élvezni. Úgy látom, hogy megértették, elégedett vagyok a most látottakkal.