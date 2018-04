Érdemben nem változott a Szeged 2011-Grosics Akadémia helyzete

Az elmúlt meccsekhez hasonlóan ezúttal is igen kiegyenlített, harcos meccsen van túl a Szeged 2011-Grosics Akadémia az újonc Kazincbarcika ellen. Kevés lehetőség adódott a Tiszaújvárosban rendezett meccsen, főképp a pontrúgások után alakultak ki komolyabb lehetőségek a kapuk előtt. A szünet után állt be fordulat a játék képében: bár a Barcika sokkal többször ívelhette középre a labdákat, de ezek után nem volt szükség Alekszics védésére, ellenben négy perccel a fordulást követően Borisz Zsivanovics remekül csúsztatta meg Fejős Áron szabadrúgását, amivel vezetéshez jutott a Szeged.A március végén igazolt játékos sorozatban második találkozóján tudott betalálni.



Goran Kopunovics csapatának volt esélye a kétgólos előnyre, de Zádori nem tudta közelről befejelni a labdát, majd Fejős és a csereként beszállt Tóth Milán is elpuskázott egy nagy lehetőséget. Ezek csak pár perc múlva fájtak igazán, hiszen Engel Alex lapos kapáslövése meglepte Alekszicset, ezzel kiegyenlített a Kazincbarcika. Az utolsó húsz percben akadtak helyzetei a vendégeknek, de a második gól már nem érkezett, így egy ponttal térhetett haza a Szeged 2011.



Ezzel gyakorlatilag semmi sem változott a fordulót követően: bár a Szeged kiesőhelyen áll – a közvetlen riválisok közül csak a Mosonmagyaróvár tudott három pontot szerezni –, a 17. Siófok csak gólkülönbségének köszönhetően előzi a gárdát. A csapatra a héten két mérkőzés vár, szerdán a Szolnokhoz utazik, míg vasárnap a Gyirmót érkezik a gyulai Grosics Akadémiára.



Kazincbarcika–Szeged 2011-Grosics Akadémia 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB II, 29. forduló. Tiszaújváros, 300 néző. Vezette: Berényi (Máyer, Baghi).

Kazincbarcika: Somodi – Tóth Sz. (Bene, 61.), Heil, Belényesi, Süttő – Constantinescu (Engel, 53.), Sigér, Hegedűs D., Mikló – Kanalos, Murai (Boros, 53.). Edző: Vitelki Zoltán.

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Alekszics 7 – Achim 6,5, Tóth G. 6,5, Farkas M. 7, Gergényi 6 – Coroian 6,5, Hegedűs M. 6 (Tóth L., 59.), Fejős 6,5 (Zabari, 65.), Zsivanovics 7,5 (Pászka, 81.) – Zádori 7, Germán 6,5. Asszisztens-edző: Goran Kopunovics.

Gólszerzők: Engel (65.) ill. Zsivanovics (49.).

Sárga lap: Boros (71.), Süttő (75.) ill. Hegedűs M. (57.), Zsivanovics (61.).



Goran Kopunovics: – Az első félidő katasztrofális volt, a szünet után már rendben volt a játékunk. Elveszítettünk két pontot, több ziccert kidolgoztunk, ellenfelünk egy lövésből talált be. Néha igazságtalan a foci, remélem, a játékosok is tanultak ebből a mai meccsből. Az okosok most biztos megint megtalálnak, de én az elejétől kezdve mondtam, hogy vállalom a felelősséget, ugyanakkor a ziccereket be kell rúgnunk.



További eredmények: Soroksár–MTK 4–2, Vác–Siófok 1–1, Budaörs–Győr 5–2, Dorog–Sopron 1–1, Gyirmót–Cegléd 0–0, Békéscsaba–Csákvár 1–1, Nyíregyháza–Mosonmagyaróvár 0–1, Budafok–Zalaegerszeg 0–0.