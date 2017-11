Fáradt Albához utaznak: idegenben játszik bajnokit ma 19 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák

Vereség a Falco otthonában, siker az újonc DEAC ellen, majd három zakó a Zalaegerszeggel, a Péccsel és a Szolnokkal szemben – így kezdte a bajnokságot az Alba Fehérvár, amely tavaly a bajnoki címet és a kupát is megnyerte. Pocsék rajt, amelyen az is csak kicsit kozmetikázott, hogy legutóbb Kecskeméten győzni tudtak.



Ilyen előjelekkel lép ma 19 órától pályára a Naturtex-SZTE- Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata Székesfehérváron. A szegediek formája kiváló, elég ránézni a tabellára, ám hazai környezetben így is az Alba az esélyes. A Szedeákban a kispadról beszállva rendszeresen kiválóan védekező Wirth Ádám fülgyulladás miatt edzéseket hagyott ki, kérdéses a játéka, a többiek egészségesek.



Az Alba a nemzetközi porondon is szerepel, a FIBA Európa-kupában szerdán játszottak legutóbb, akkor az izraeli Bnei Herclija otthonában nyertek 93–68-ra, így két győzelemmel és két vereséggel csoportjuk második helyén állnak. Ami szegedi szempontból lényeges: Herclija több mint háromezer kilométerre található Fehérvártól, azaz a hazaút miatt egészen biztosan egy fáradt Alba lép pályára a ma esti bajnokin.



A bajnokság állása

1. Szolnok 6 6 0 511 – 427 1.000

2. Körmend 6 5 1 514 – 439 0.917

3. Falco 6 4 2 523 – 449 0.833

4. Kaposvár 6 4 2 483 – 481 0.833

5. Szedeák 7 4 3 540 – 480 0.786

6. DEAC 7 4 3 518 – 549 0.786

7. Kecskemét 6 3 3 468 – 434 0.750

8. Pécs 6 3 3 433 – 455 0.750

9. Atomerőmű 7 3 4 531 – 569 0.714

10. Zalaegerszeg 7 3 4 503 – 546 0.714

11. Alba Fehérvár 6 2 4 433 – 472 0.667

12. MAFC 7 2 5 501 – 535 0.643

13. Sopron 6 1 5 415 – 467 0.583

14. Jászberény 5 0 5 331 – 401 0.500