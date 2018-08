Fiatal makói csapat indul a megyeegyben - Krucsó Ákos lett a gárda új edzője

A megyekettő bajnokának kispadján változás történt: az osztályváltást követően Krucsó Ákos irányításával készül a Makó II., Krucsó ezzel egyidejűleg fel is hagy a játékkal. A korábban az utánpótlásban dolgozó szakember egy alaposan megfiatalított együttessel dolgozhat, így pályára léphet majd 2001-es születésű labdarúgó is. Az új csapat magját a fiatal, tehetséges, makói vagy környékbeli játékosok alkotják, akik tavaly megnyerték a harmadosztályú U19-es délkeleti bajnokságot.



– A vezetőség ezt a koncepciót választotta, aztán majd jövő június 20-án eldől, hogy volt-e értelme. Szeretnénk, ha átmenetet tudnánk nyújtani az ifjúságiaktól kiöregedő, tehetséges labdarúgók számára az utánpótlásfutball és az NB III között. Az átlagéletkorunk tizennyolc-tizenkilenc év, őket két-három idősebb labdarúgó egészíti ki. Ha valaki úgy teljesít a fiatalok közül, akkor odakerülhet az NB III-as keretbe – részletezte Krucsó Ákos. Az áramlás oda-vissza működik, azaz aki nem fér be az első csapatba, az a megyeegyes együttesben kaphat lehetőséget.



A Makó II. edzője elmondta, elsősorban nem az eredményességen lesz a hangsúly az új idényben, de a hatodik–nyolcadik hely környékén szeretnének végezni a bajnokságban – hosszabb távon pedig minél több fiatal játékossal szeretnék segíteni az első csapatot. Mint Krucsó Ákos kitért rá, a fiataloknak rutint kell szerezniük, nagy részük ugyanis nem játszott még felnőttbajnokságban, így a jövő heti, FK 1899 Szeged elleni bajnoki rajt lesz az első felnőttbajnokijuk.



A megyeegy újonca nem igazolt „külsős" játékost: a kerettagok közül mindenki makói, vagy a makói kistérség valamelyik településéről származik. A makói fiatalok egy hathetes felkészülést végeztek el a nyáron, játszottak a Röszkével és a HFC II.-vel is. A bajnoki főpróbát a tervek szerint szombaton, a Kiszombor ellen tartja a csapat, majd jöhet az FK 1899 Szeged elleni bajnoki.