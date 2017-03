Fogadásból futott hegyekre

– Azt hiszem, a hegyeket meghagyom a téli sportoknak, illetve a látványnak. Futni nem jó rajtuk! – írta közösségi oldalának egyik bejegyzésében az olimpiai bajnok Vajda Attila. Bizony, a DÉMÁSZ-Szeged kenusa alaposan meggyötörte magát – mondja is rögtön, miért.



– Az első tétversenyre készültem a tanítványaimmal, és fogadtam velük: ha körbefutom a tajvani Yuchih Town közelében lévő Sun Moon tavat, akkor ők megpróbálnak érmet szerezni ezen a viadalon – mondta Vajda. – Nos, három és fél órán keresztül futottam, 845 méteres szintkülönbséget küzdöttem le a 30 kilométer alatt. Csak a tó partján nem lehet futni, ezért másztam meg a körülötte lévő hegyeket. Nagyon elfáradtam, rám is esteledett, az utolsó öt kilométerre pedig lemerült az órám. Többször elgondolkodtam, hogy dobjanak le egy kötelet, inkább azon felmászom. Én teljesítettem a rám eső részt, a versenyzők pedig 1000 méteren érmeket szereztek: egy arany-, két bronzérem, egy-egy negyedik és ötödik hely a mérlegük. Ez volt a három közül az első válogatóverseny az Ázsia-játékok előtt, és akitől győzelmet vártam, az nyert is 11 másodperc előnnyel, a többiek eredménye pedig jónak mondható. Légvonalban csak 60 kilométerre voltunk Hualientől, de a hegyek miatt majdnem egy nap az utazás kocsival, vonattal egy kicsivel gyorsabb.



Az ázsiai kommunikáció mind írásban, mind szóban bonyolult európai szemmel.



– Egyre jobban haladok a nyelvvel, mindig tanulok valami újat – jegyezte meg Vajda. – Még nem beszélem, de meg-megértek dolgokat. Ez azonban nem olyan nyelv, mint az angol, hogy aránylag gyorsan lehetne haladni vele.

Vajda nemrég itthon töltött néhány napot.



– Koncerteken jártam, zenét vettünk fel az együttesünkkel, emellett pedig nagyon sok dolgot intéztem el. Többet vagyok Tajvanon, mint Szegeden, ezért felszaporodtak a feladatok. Igyekeztem mindenre elég időt fordítani – nyilatkozta végül Vajda.