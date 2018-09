Green is marad a Naturtexben

Darrell Davis után a másik próbázó légiós, Tyrell Green is marad a Naturtex-SZTE-Szedeák kötelékében a 2018–19-es szezonra. A 22 éves, 201 centiméter magas bedobó ezzel a klub történetének első kanadai játékosa lett, az eddigi felkészülési meccsek során a legeredményesebb játékát a Debrecen ellen nyújtotta, ahol 17 pontot dobott. Green az előző szezonban Svédországban és Luxemburgban játszott, utóbbi állomáshelyén igen ponterős statisztikát produkált. A Musel Pikes csapatában 15 bajnokin játszott, átlagban 35 perc alatt 24,5 pontot és 7,2 lepattanót szerzett. A torontói születésű kosaras ügynöksége szerint ügyfele fizikai ereje lehet az egyik nagy erőssége, a triplái mellett.



Ezzel eldőlt, hogy kik alkotják az idei szezonban szereplő légióskontingenst a Szedeáknál. A két szerb, az irányító Marko Boltics és a center Nenad Sulovics egyaránt a harmadik idényét kezdi meg Szegeden, hozzájuk csatlakozott a két tengerentúli játékos, így ebben az évben is négy külföldi lesz a Szedeák keretében. Megnyugtató, hogy Sulovics ugyan térdproblémákkal küzdött az elmúlt napokban, de az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy nincs komoly baj, így ott lehet a szeptember 29-i, Szolnok elleni bajnoki rajton is a „Sule" becenévre hallgató játékos. Juhos Levente válla is rendbe jött, az erőcsatár pedig újból behívót kapott Sztojan Ivkovicstól, így visszatért a magyar válogatott keretébe.



A Naturtex ezen a héten is három felkészülési találkozón szerepel: ma újból a Debrecen lesz az ellenfél, de ezúttal a Hajdúságban találkoznak a csapatok, majd pénteken és szombaton jön a IV. Félegyházi Pékség-kupa. A kiskunfélegyházi, négycsapatos torna első napján 16.30-tól a Temesvár lesz a szegediek ellenfele, majd szombaton jöhet a helyosztó a Kecskemét vagy a Szpartak Szabadka ellen.