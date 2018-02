Győzelemmel nyitottak: Szeged 2011-Grosics Akadémia - Vác 3-0

Merkantil Bank Liga NB II, 21. forduló, Gyula, Grosics Akadémia. Vezette: Szilágyi Sándor (Horváth R., Szvetnyik B.)Szeged: Alekszics - Achim, Farkas M., Tóth G., Gergényi - Horváth A., Coroian - Szabó P., Hegedűs M. (Germán, 74.), Fejős (Kertész, 69.) - Zádori (Tóth M., 78'). Asszisztens edző: Goran Kopunovics.Vác: Halasi - Görgényi, Tóth F., Szabó N., Hegedűs Cs. - Gulyás, Tóth G. - Kákonyi, Zsolnai R., Major - Balajti (Borvető, 54.). Edző: Csongrádi Ferenc.Gól: Zádori (30., 42.), Hegedűs M. (32.)Sárga lap: Görgényi (12., Hegedűs Cs. (25.), Balajti (31.), Gulyás (35.)Kiállítva: Hegedűs Cs. (31.)Goran Kopunovics: - A győzelem ellenére sincs eufória a csapatnál, de ez egy rendkívül fontos mérkőzés volt. Megmondom őszintén, nekem hiányoztak a szegedi szurkolók.- Itt a vége! Minimális hosszabbítás után fejeződik be a meccs, lepergett a második félidő, ami sokkal eseménytelenebb és unalmasabb is volt, mint az első, de ami a lényeg: 2017. szeptember 10.-e után ismét nyert a Szeged 2011-Grosics Akadémia az NB II-ben!- Germán ugratja ki Tóth Milánt, akinek a lövése kijön Halasiról, éppen Germán elé, aki hat méterről a kapu fölé lő.- Zádori helyett Tóth Milán folytatja.- Hegedűs Martin helyett Germán Tamás jön a pályára.- Kertész indul el balról befelé, lövőcsele után ballal lő, de a próbálkozást Halasi könnyedén fogta.- Az első szegedi csere: Fejős helyett Kertész a pályán. Nagyon kevés esemény van, a Vác visszahúzódott a saját térfelére, a Szeged pedig nem vállal sok kockázatott a háromgólos előnyének tudatában.- Váci csere, Balajti helyére Borvető érkezik.- Elkezdődött a második félidő, egyik mester sem cserélt a szünetben.- Véget ér az első félidő. A Szeged 2011-Grosics Akadémia a 2017-18-as NB II legjobb félidejét produkálta a forduló előtt ötödik Vác ellen, az első percek bizonytalansága után egyértelműen átvette az irányítást, és a játékrész közepén három perc alatt nagyot lépett a tavaly szeptember 10-e óta várt újabb bajnoki siker felé. Apró szépséghiba lehet talán, hogy a harmadik szegedi gólt mintha lesállás előzte volna meg.- Egy szép szegedi támadás után Gergényi jobblábas beadásánál a labdát Zádori a kapust megelőzve, hat méterről a kapuba csúsztatott, 3-0!- Tóth Gábor passzát Hegedűs Martin vette át, majd lövését nagy bravúrral tolta fölé Halasi!- Gulyás is besárgul.- 2-0! A kiállítás után a szabadrúgásból felívelt labdát Zádori csúsztatja a védők mögé, ahol érkezett Hegedűs Martin, aki pattanás után nyolc méterről a kapuba lőtt, 2-0!- Hegedűs Csaba letalpalta Horváth Attilát, a váci cséká így megkapja a második sárgáját, ez pedig piros! Balajti is sárgát kapott, szövegért.- Gól! Hegedűs Martin hozta fel ügyesen a félpályáról a labdát, majd kiugratta Zádorit, aki megtolta, majd 14 méterről a kapus lábai között lőtt a hálóba, 1-0!- Hegedűs Csaba kap sárgát könyöklésért.- Jobb oldali váci szöglet után a rövid ötös sarkáról csúsztatott fölé.- Görgényi buktatja Fejőst, ezért övé a meccs első sárgája.- Balajti az ötös bal sarkáról lőtt a rövid felső sarok mellé- Fejős a bal oldalról jobbal rúgta kapu elé a labdát, Coroian érkezett, ám nem tudott belepöckölni a labdába, amely így elment a kapu előtt.A szöglet után felszabadít a szegedi védelem.Elkezdődött a mérkőzés. A Vác rögtön el is jut a szegedi kapu elé, és máris szögletet végezhet el.Ami azt illeti, ketten kerültek be a kezdőbe a télen szerződtetett labdarúgók közül, Fejős Áron mellett Gergényi Bence lesz ott a kezdő sípszótól, valamint a hosszú sérülését követően ott lesz a pályán Hegedűs Martin, a kapuban pedig először állhat Alekszics Branimir.- Köszöntjük olvasóinkat az év első NB II-es bajnokijáról! Szép, napos idő fogadta a csapatokat, de 0 fok alatti hőmérséklet van Gyulán is. Tavaly szeptember 10. óta nem nyert a Szeged 2011-Grosics Akadémia ellen kezdi meg a tavaszi idényt, a vendégeknél a keretben sincs a szegedi származású Burány Zoltán.

Korábban írtuk:

Új szakmai stábbal kezdte a felkészülést január elején a Szeged 2011-Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata.A két szakember, Goran Kopunovics és Szlezák Zoltán nemcsak itthon, hanem tíz napon át Törökországban is tesztelhette a játékosait.– Elsősorban nekem volt fontos a felkészülés hét hete, hogy megtudjam, ki milyen karakter, és a saját mentalitásom átragadjon a játékosokra – mondta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-Grosics Akadémia asszisztensedzője. – Tudnak a fiúk futballozni, és a hét hét alatt bizonyították is. Rend, fegyelem, munka, tisztelet – e négy szó körül kell, hogy forogjon az agyuk. Készen vagyunk a leendő hibák ellenére is, és azokat igyekszünk kijavítani.A csapat hét új labdarúgóval vág neki az idénynek, és a többségük 20-21 éves.– Kellett a frissítés, az új arcok megjelenése az öltözőben, és ha hozzávesszük a sérülésből visszatérő Szabó Pétert, Germán Tamást, Tóth Gábort és Hegedűs Martint, mondhatom, hogy megvan a versenyhelyzet a kezdőbe kerülésért – vélte Kopunovics. – Télen nehéz igazolni, és ha lehet is, kevés a kész játékos, a piacon pedig irreálisak az árak. Viszont olyan játékosokat sikerült hoznunk, akik szeretnének bizonyítani és később visszakerülni a kölcsönadó klubjukhoz. Nem fiatalként kezelem őket, hanem 20-21 éves srácoknak, akik kezdők akarnak lenni, majd ezt a helyet nem akarják átadni másnak.A Szeged 2011 vasárnap 14 órától azt a Vácot fogadja, amely kedden a magyar kupában a Diósgyőrtől 2–0-ra kikapott. A váci keret tagja a szegedi származású Búrány Zoltán is.