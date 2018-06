Győzteseket nevel a DAFC - Az SZVSE utánpótlásában 300 gyerek futballozik - velük néztük a japán továbbjutást

A győztesek soha nem adják fel, aki feladja, sosem lesz győztes.A Déli Aprók Utánpótlás és Felnőtt Club mottója mindent elárul az egyesület szellemiségéről: fiatalokkal foglalkoznak, és már ebben a korban is érdemes a küzdeni akarást a gyerekekbe nevelni.Csütörtök délután a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klubban a DAFC U14-es és U16-os fiataljaival néztük a Szenegál–Kolumbia mérkőzést. Olyan gyerekek érkeztek, akik a megyei bajnokságokban egyaránt érmes helyen végeztek: Végh Ariel és Vajda Fandjo idősebb csapata harmadik lett, Horváth Martin három U14-es csapata pedig egy-egy érmet szerzett.A fiatalabbak néhány napja érkeztek haza az ausztriai Klagenfurtból, egy nemzetközi tornáról (United World Games), ahol 34 csapat között a 9. helyen végeztek. Szegény Himer Péter Aser kellemetlen emlékeket őrizhet az eseményről: az első mérkőzés ötödik percében egy párharcban kettős bokatörést szenvedett – ám ez sem akadályozta meg abban, hogy például részt vegyen a fejelő játékunkban, amelyet a kis kapus, Arnold Máté nyert meg.A kedvenc vb-válogatottak között volt a brazil, a horvát, a német, a belga, de a gyerekek közül többen Szenegálnak is szorítottak.A DAFC voltaképpen a megyei I. osztályban szereplő SZVSE utánpótlását adja, és a srácok egyre jobb körülmények között edzhetnek. Ahogy Sahin-Tóth Dezső szakosztály-igazgató elmondta, elkészült a negyedik műfüves pálya is az SZVSE-stadionban, amely állami támogatással teljesen megújul. Atlétikai centrumként rekortánpályát létesítenek, a centerpályát felújítják, ahogy az öltözőket is, valamint dobócentrum is lesz az új, félpálya méretű műfű mögött.A gyerekek – akik között van földeáki, kiszombori, zsombói és kisteleki, és bizony a suli után buszra szállnak, úgy utaznak edzésre, majd azt követően haza – közös programon is részt vettek, például együtt nézték meg a Brazilok című magyar vígjátékot. Heti három-négy edzés mellett hétvégente egy vagy két meccs vár a fiatalokra.A DAFC a következő kerettel érkezett a Délmagyarország-Hági szurkolói klubba: Himer Péter Aser, Nagygyörgy Máté, Pósa Ádám, Szalma Dávid, Dávid Attila, Mádi Olivér, Földvári Ádám, Rácz Gellért, Keresztes Ádám, Rovó Gergő, Schneider Levente, Ágoston Pál, Molnár Balázs, Arnold Máté, Ördögh Ákos, Göblös Ádám, edző: Horváth Martin.