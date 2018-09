Halmozta az ob-érmeket: a szegedi úszótehetség, Pádár Nikolett szép jövő előtt állhat

Van ok a mosolyra. Két bajnoki címe után Pádár Nikolett a budapesti világkupán is indulhat.

Fotó: Török János

Saját magát is meglepte idei teljesítményével, feleennyi éremre számított.

Fotó: Török János

A Haász SZUE nem akármilyen fejlődést mutatott be az elmúlt évben. A tavalyi versenyszezont 2000 bajnoki ponttal zárta a szegedi egyesület – ez már önmagában szép teljesítmény volt–, idén viszont ennek közel másfélszeresét sikerült elérni: 2907 ponttal az ország hetedik legjobb úszóklubja lett, amelynek elnöke, Nagy Attila szerint „nyerő hármas" kellett ehhez az eredményhez: az edzők, a gyerekek és a szülők közös munkája. A 250 sportolóval foglalkozó Haász SZUE piramisrendszerében tényleg sokan hozzátesznek a sikerhez, de idén akadt egy név, aki kiemelkedőt alkotott a Tisza-partiak népes mezőnyében. Pádár Nikolett a kecskeméti gyermek ob-ről hat éremmel, köztük két bajnoki címmel tért haza, majd a serdülő ob-n is bronzéremhez segített egy szegedi váltót, és az ifjúsági bajnokságon is majdnem dobogós lett egy kvartettel. Ezenfelül még volt két döntős helyezése az idei országos bajnokságokon.Eddig Nagy Attila és Balla Péter foglalkozott vele, idén viszont 12 éves kora ellenére már felkerült a felnőttek és ifjúságiak csoportjába, ahol Gellért Gábor vezetőedző és Táczi Zsolt tartja a tréningjeit.– Nagymamám úszó volt, láttam a rengeteg érmét és a cikkeket, amelyekben szerepelt, így 4 évesen már én is ki akartam próbálni a sportágat – kezdte a beszélgetést Pádár Nikolett. – Már elsőre nagyon tetszett az edzés, így maradtam az egyesületnél, majd 7 évesen versenyekre is kezdtem járni. Az első évemben csak aranyérmeket szereztem, így nem volt kérdés, hogy folytatni akarom – mesélte a szegedi tehetség.Az országos bajnokságokon három éve kezdett szerepelni. Az első alkalommal három érmet nyert, és azóta is halmozza a medálokat, idén hétszer állt ob-dobogón.– Az idei éremtermés nagyon meglepett, feleennyire számítottam. Örültem a nyári teljesítményemnek, de az őszt is nagyon vártam, hiszen jövő héten az összes gyors- és mellúszó távon, illetve 50 méter pillangón is indulhatok a budapesti rövidpályás világkupán. Biztosan nagy élmény lesz – árulta el lelkesen Pádár Nikolett, majd sorolta a példaképeit: klubon belül Fábián Fannira néz fel, a gyorsúszók között Kapás Boglárka a kedvence, a vegyesúszók közül pedig Hosszú Katinka , de a legnagyobb példaképe Késely Ajna . Utóbbi, Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló egyébként jelenleg Hódmezővásárhelyen edzőtáborozik, holnapi számunkban pedig interjút olvashatnak vele.Visszatérve Pádárra: eddigi trénerétől, Nagy Attilától kértünk jellemzést a tanítványról.– Ha Nikolett továbbra is ilyen szorgalmasan és céltudatosan edz, akkor szép jövő állhat előtte. Igazi versenyzőtípus, ki tudja hozni magából a maximumot, remek állóképessége miatt pedig a többnapos versenyeket is bírja. Szinte minden úszásnemben és távon jól teljesít, de ennél is fontosabb, hogy a szülei maximálisan támogatják sportolását – emelte ki a klubelnök.