Hozta a kötelezőt az Alabárdos-Szegedi TE

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 8. forduló:

Alabárdos-Szegedi TE-SalgÓzd 6:2 (3598:3268). A párok:

Szél T.–Balázs P. 1:0 (4:0, 606:531), Ernyesi N.–Fancsik I. 1:0 (4:0, 633:532), Márton J.– Rendes M. 0:1 (2:2, 549:576), Karsai L.–Molnár Gy. 1:0 (4:0, 629:520), J. Csalics–Stréer T. 0:1 (1:3, 581:565), Fehér B. (Ács T.)– Telek T. 1:0 (3:1, 600:544).



A két elvesztett csapatpont bármelyike is lehetett volna a Szegedé, hiszen Márton János két szett után 2:0-ra vezetett, ám a harmadik 30 dobást elrontotta, a végén pedig az utolsót is elvesztette. A szerb Jovan Csalics több fát dobott, mint ellenfele, ám három szettet is elvesztett, más kérdés, hogy mindössze három, öt és nyolc fával...



Végre – sóhajthattak fel a hazaiak Ernyesi Norbert teljesítménye láttán. A nyáron érkezett tehetség – bátyja, Róbert több évet is eltöltött már Szegeden, jelenleg Olaszországban légiós – már a hétközi edzésen is jól dobott, ezúttal pedig a bajnoki legjobbja volt 633 fával.