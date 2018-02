Így változtak a megyeegy csapatainak keretei

Az FK Szegednél volt a legnagyobb változás a télen, a diszkoszvetősök kilenc új labdarúgót is igazoltak a tavaszi idény rajtja előtt. Szintén nagy volt a mozgás Deszken és Szőregen is, a SZVSE két rutinos játékost, Puskás Csabát és Végh Arielt is megszerezte. Az őszi bajnok Csongrád kerete is sok helyen változott, a Makóról igazolt trió mellett itt is a rutin, személy szerint Kerepeczki Csaba érkezett segítségként a Sándorfalvától megszerzett Lőrinc Árpád mellett. Az UTC-nél és a HFC II.-nél nem volt egyetlen változás sem, míg Dorozsmán is mindössze a kapuba érkező Halász Krisztián nevét olvashatjuk.



Csongrád-Kunság Aszfalt



Érkezett: István László, Takács János, Verebélyi Konrád (mindhárman Makó), Kerepeczki Csaba (Szentes), Lőrinc Árpád (Sándorfalva), Tóth Levente (Nagymágocs).

Távozott: Bagi István (Tiszaug), Nagy András (Székkutas), Nagy Ádám (Pálmonostora), Huszka Milán, Oroszi Tibor (mindketten Kiskunfélegyháza), Rácz Dezső (Hódmezővásárhely).



Ásotthalmi TE



Érkezett: Balogh Ádám (újrakezdte), Farkas András (Kelebia), Gyenes János (Deszk).

Távozott: -.



Algyő SK



Érkezett: Bozsóki Dániel (Orosházi Rákóczi Vasas), Kiss Roland (SZEOL SC), Szabó Gergő (Ausztria).

Távozott: Gyurkovics Tamás (FK Szeged)



Tiszasziget SE:



Érkezett: Kántor Máté (külföld).

Távozott: Cene Kristóf, Deák Bence (külföldi tanulmányok), Rádóczi Dávid (FK Szeged), Szécsi Krisztián (Kübekháza).



Szegedi VSE



Érkezett: Buza Attila (FK Potisje - Szerbia), Matyelka Tibor (Csanádapáca), Nagy Milán (Hódmezővásárhely), Puskás Csaba (Mórahalom), Végh Ariel (Hódmezővásárhely), Vitos Gergő (Kiskunhalas).

Távozott: Bodó Attila, Mácsai Dávid, Keller Zoltán (mindhárman Szőreg), Csanádi Dániel (Tamási), Molnár Bertalan (Zsombó), Németh Zoltán (Deszk).



Hódmezővásárhelyi FC II.



Érkezett:

Távozott:



Foliaplast-Bordány SK



Érkezett: Répási Adrián (FK Szeged).

Távozott: Takó Gergő (Gyálarét).



Kiskundorozsmai ESK



Érkezett: Halász Krisztián (Mórahalom)

Távozott:



Szőregi RSE



Érkezett: Bodó Attila, Mácsai Dávid, Keller Zoltán (mindhárman SZVSE), Dongó Dénes (Móravárosi Kinizsi), Faragó-Barát Zoltán (Tompa), Gantner Gergő (Gyálarét), Hedvicsek Balázs, Laczi Gergely (Domaszék), Kertész Balázs (külföld).

Távozott: Horváth-Harmat Gábor, Pióker Tamás, Pióker Tibor (mindhárman Deszk).



Szentesi Kinizsi SZITE



Érkezett: Plenter Ferenc (Nagymágocs), Szabó László (Csanytelek).

Távozott:



Sándorfalva SK



Érkezett: Dlusztus Imre (Tápé), Szil Zsolt (Makó).

Távozott: Lőrinc Árpád (Csongrád).



UTC



Érkezett:

Távozott:



Zsombó SE



Érkezett: Molnár Bertalan (SZVSE).

Távozott: Szalai Valentin (Üllés).



FK 1899 Szeged



Érkezett: Dóra Tamás, Szalai Norbert (Szőreg), Drogba Saint Severin Zeze (Balástya), Forgó Ferenc, Narozsnik Valentin (mindketten Hódmezővásárhely), Gyurkovics Tamás (Algyő SK), Mucsi Róbert (Szerbia), Rácz Martin (Nagymágocs), Rádóczi Dávid (Tiszasziget).

Távozott: Nagy Krisztián (Röszke), Répási Adrián (Bordány), Vass Attila (Üllés).



Deszk SC



Érkezett: Bertalan László (Tiszakécske), Cseszkó Imre (Székkutas), Horváth-Harmat Gábor, Pióker Tamás, Pióker Tibor (mindhárman Szőreg), Nagy Gergő (Algyő), Németh Zoltán (SZVSE), Rózsa Roland (Zákányszék).

Távozott: Gyenes János (Ásotthalom).