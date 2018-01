Irány Pjongcsang!

– Többet mentem Zsófi után a 2014-es olimpia után, hogy meggyőzzem a folytatásról, mint amikor a feleségemet elcsábítottam– ezzel a történettel mindenkit mosolyra fakasztott a Magyar Olimpiai Bizottság téli játékokért felelős alelnöke, Orendi Mihály a Science Hotelben.



Itt tartottak sajtótájékoztatót a Szegedi Korcsolyázó Egyesület két, olimpiára készülő versenyzője, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra tiszteletére. Ők ugyanis ott lesznek Pjongcsangban, de nemcsak a kvalifikáció miatt kaptak ajándékot, virágot, tortát és sok méltatást, hanem az Európa-bajnokságon elért ezüstérem miatt is.



A fenti képen látható a kontinensviadalon dobogós női váltó és az ezüstmedál a nyakukban. Hogy lesz-e ilyen pillanat az olimpián is, azt nem tudni, de egy biztos: ők mindent megtesznek érte.



Egyébként a dobogós hely nem kitűzött cél, ilyen sűrű mezőnyben és ilyen – szerencsén és olykor egy-két centin múló – sportágban nem is lenne jó ezt a terhet pakolni a lányok vállára, akik jövő héten már Szöulba utaznak, hogy akklimatizálódjanak a 18 nap múlva rajtoló ötkarikás játékokra.



Orendi Mihály egy másik érdekességet is elárult: a szűkszavú Jászapáti rengeteget mesélt neki arról, hogy van egy terve, miszerint a montreali vb után a női váltóra ráférne egy utazás New Yorkba, kikapcsolódásként.



A szakember megígérte, hogy teljesíti a kívánságot, de csak egy feltétellel, amit már Jászapátival mondatott ki: legalább egy hellyel előrébb kell végeznie a női váltónak, mint Szocsiban. Ez azt jelenti, hogy a legjobb öt közé kerülést tűzték ki a MOB-nál a szegediek erősítette női váltónak.



– Abszolút reális ez a cél, és a motivációnk is megvan hozzá – mondta érdeklődésünkre Kónya Zsófia, aki azért aggódik is egy kicsit a nagy utazás előtt.



– Egy hónapon belül másodszor küzdök influenzával, az Eb után lázasan feküdtem az ágyban, az elmúlt héten egy edzést sem tudtam vállalni.



Peches vagyok most e szempontból, ami talán az egyéni indulásaimra komoly hatással is lehet, de bízom a legjobbakban – árulta el Kónya, aki – Jászapátihoz hasonlóan – 1 millió forintos felkészülési támogatást kapott a várostól, ezt pedig Joób Márton, a szegedi sportbizottság elnöke jelentette be.



– Ki tudja, ez a betegeskedés még jól is elsülhet. A szervezet intett, hogy túl nagy a hajtás, a kényszerpihenő után pedig kirobbanó formában is lehet Zsófi – mondta érdeklődésünkre Lajtos Szandra, a szegedi klub edzője, akinek szavai egykori olimpikonként erőd adhatnak Kónyának.



A sajtótájékoztató után a jövő reménységeinek pillanatai következtek, hiszen a hősökkel fotózkodhattak a Szegedi Korcsolyázó Egyesület utánpótlásának tagjai. Csillogó szemmel figyelték példaképeiket, akiknek mindannyian nagyon szurkolunk. Lányok, irány Pjongcsang!