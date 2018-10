Ironman-érem közelében: a szegedi vasember, Csőke Balázs továbbra is remek formában

Vb-formában tekert. Bevált az edzőváltás. Fotó: Csőke Balázs/Facebook

A profi triatlonosok legnagyobb álma, hogy minél többször szerepelhessenek a hawaii világbajnokságon. Csőke Balázs kétszer is eljutott ide, de az utóbbi években kiszorult a legszűkebb elitből. Épp ezért visszatért a régi, jól bevált edzésmódszerekhez és akkori tréneréhez, döntése pedig meg is hozta az eredményt: ebben a szezonban fantasztikus formát mutat a szegedi vasember.Arról már korábban beszámoltunk, hogy a világ legnépszerűbb triatlon-versenysorozata, az Ironman angliai állomásán Balázs peches volt, hiszen óriási előnnyel vezetett, de kerékpárja váltóproblémája miatt fel kellett adnia a viadalt. Csőke most újra versenyzett, és bizonyította: tartósan hozza bomba formáját, így újra a világelit tagja. Hatodik lett a versenyen, és ha itt sincs hátráltató körülmény, az érem is bőven összejöhetett volna. Csőke Balázs ugyanis úszásban mindig is erős volt, az első szám után (3,8 kilométer úszás) rendre az élmezőnnyel szokott indulni a 180 kilométeres kerékpározásra. Most sajnos ez lehetetlen volt.– Az időjárási viszonyok miatt csak egy jelképes, alig négyszáz méteres távot tudtunk leúszni, így mindenki szinte egyszerre jött ki a vízből. Ha itt teljes távot megyünk, nagyjából tíz perc előnyre is szert tehettem volna, ami a végén dobogót ért volna. Ez reális célkitűzés is volt, sajnos nem jöhetett össze – kezdte beszámolóját Csőke Balázs.A szegedi triatlonos a legutóbbi peches eset miatt viszont nagyon örül, hogy teljesíteni tudta a versenyt, és előkelő helyen végzett. Ennél viszont sokkal jobb eredmény kell a világbajnoksághoz, amelyen idén vagy jövőre indulni szeretne.– Szigorítottak a szervezők, és már nem a világranglista-pontszámok döntenek az indulásról. Csak az Ironman-futamok győztesei mehetnek, illetve pár kiemelt versenyről a második és harmadik helyezettek is kvalifikálják magukat – árulta el Csőke, akit a többiekhez hasonlóan a futam utolsó száma, vagyis a 35 Celsius-fokban teljesített maratoni futás viselt meg leginkább a tajvani eseményen.És ha már maratoni futás: a kenyai Eliud Kipchoge hatalmas világcsúcsot futott a Berlin Maratonon, ő az első, aki hivatalos versenyen 2 óra 2 perc alá került (2 óra 1 perc 40 másodperc az új rekordidő). Kíváncsiak voltunk Csőke Balázs véleményére erről a teljesítményről.– A szakértők úgy jellemezték ezt a futást, hogy olyan eredmény, mintha az ember a Marsra szállt volna. Óriási dolog, szerintem legalább tíz évig marad ez a csúcs, a kenyai sztárnak ez lehetett élete legjobb futása. Olyan részidőket ért el, amelyekből ha én csak egyet teljesítek, már rettenetesen elfáradok – zárta a beszélgetést a szegedi vasember.