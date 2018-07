Jó formában szurkolt a Haász SZUE - A szegedi úszócsapat volt a Délmagyarország-Hági szurkolói klub vendége

– Ezzel esély nyílt arra, hogy a vb-re is mehessek, nagyon motivál a munka, és remekül megértem magam Gellért Gáborral, szuper itt Szegeden

– Mindig szívesen megyek Barcelonába, most pedig már egészségesen, hiszen a portugál világkupán elkapott betegségemet kihevertem. Örültem, hogy népes szegedi csapat tudott eljönni, remek volt a hangulat, ahogy most itt is, a szurkolói klubban. Az Európa-kupa előtt négy napot edzettem, ehhez épest remek eredmény a tizedik hely, de többre vágyom. Az Eb-re még ét meghívásos versennyel észülö , remélem, minden peches eseten túl vagyok erre az évre

– Az oroszok.– Dehogy, a horvátok.– Áhh, a franciá .A 300 úszóval foglalkozó Haász SZUE edzői karja gyors vitába kezdett, amikor szóba került a érdés: melyik válogatott nyeri a vb-t? Aztán persze szóba kerültek a szegedi úszócsapat eredményei is, hiszen bőven akadtak az elmúlt időszakban, jó formában drukkoltak. A nyílt vízi ob-t minden korosztályt figyelembe véve 1 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzéremmel zárta az egyesület, tvégén pedig az Európa-kupán szerepelt öt úszó is, amíg Fábián Bettina a Budapest Bajnokságon ét bronzérmet is szerzett. A barcelonai Ek-viadalon a szegediek Európa- és világbajnoki ezüstérmes olimpikonja, Olasz Anna tizedik helyen ért célba, de a többiek is szép pozíciókkal zártak: Luca 21., Szilvási Gréta 31., Farkas Tamás 24., a junior magyar bajnok Fábián Milán pedig 35. lett a spanyol megmérettetésen.A szegediekhez tavaly csatlakozó Luca ezüstérmes lett a junior ob-n, így a korosztályos Eb-re észül, méghozzá nagyon lelkesen.– szóltak az örömszavak Lucától, aki élvezte a barcelonai versenyt is, hiszen kevesebb volt a hullám, mint a Balatonon, sokáig az élmezőnyben volt, és ahhoz épest, hogy edzésből jött, remek eredményt ért el. – A jövő heti máltai Eb-re időzítjü a úcsformát, szereztem egy kis nemzetközi rutint, felkészülten várom a kontinensviadalt – mondta határozottan a Kiskunhalasról érkezett tehetség.Olasz Anna is eljött a szurkolói klubba, aki egyik kedvenc helyszínéről érkezett. A spanyol helyszínhez öthető első kiemelkedő nemzetközi eredménye: első világbajnokságán a katalán városban lett ötödik helyezett.– nyilatkozta Olasz Anna.A sportoló egyébként Belgiumnak szurkoltak, kivéve Ulrich Botondot és Bonecz Boglárkát, utóbbi úszó ráadásul rokoni szál miatt, a nagynénje ugyanis japán.A Haász SZUE trénerei és versenyzői a Délmagyarország-Hági szurkolói klubban: