Jöjjenek végre a bajnokik! Andjelko Mandics a Szedeáknál élte meg legnehezebb edzői időszakát

Andjelko Mandics lassan a teljes keretre számíthat. Fotó: Török János

– A múlt pénteki találkozón már sokkal jobban kosárlabdáztunk, mint mondjuk két nappal korábban a Debrecen ellen, ott a hozzáállással voltak gondjaink. Most kevesebbet cseréltem, mert hiába edzőmeccs, meg akartuk nyerni, fontos minden kis sikerélmény a csapatnak. Tétmér- kőzések nélkül nehéz formában tartani a keretet, de ez van, ezt a helyzetet kell megoldani, ráadásul több más együttes is ebben a cipőben jár.– Ez igaz, a többieknek viszont további tétlen napokat jelent. Bízom benne, hogy Levi tud nekünk segíteni az alapszakasz hajrájában, bár nagy kérdés, mire lesz képes bokaműtétje és három hónap kihagyás után. A Kecskemét ellen már átöltözött, mozgott kicsit, de nem cseréltem be, nem akartam kockáztatni. Eddig futott, erősített, a héten viszont már a csapattal edz. Ha Jászberényben még nem is lesz bevethető, a Körmend ellen, majd az utolsó négy hazai bajnokin számítok rá.– Rendesen tudunk edzeni, remélem, ez így is marad most már, mert ami történt a kerettel az utóbbi hónapokban, az három szezonra is elég gond.– Soha! Az volt a baj, hogy három alapember egyszerre, több hétre és hónapra dőlt ki, az ilyet nehéz megoldani.– Négyszer itthon játszunk, de például a Falco és az Alba ellen hazai pályán sem számítunk esélyesnek. Nagy kérdés a szezon hátralévő részére, hogy ebből a hatból hányat tudunk megnyerni. Ha isten segítségével győzünk három vagy négy alkalommal, jó pozícióban jutunk a középszakaszba, és harcban maradunk a rájátszásért. Jelenleg csupán egy győzelemmel vagyunk lemaradva a nyolcadik helytől. Nem rossz a helyzetünk, a saját kezünkben van a sorsunk.A prioritás viszont az, hogy az alsóházat elkerüljük, azaz ne a kiesés elkerüléséért kelljen küzdenünk az év végén.– Igen, nincs több felkészülési meccsünk. Nincs is kivel játszani, meg már nem is akarunk, jöjjenek végrea bajnokik!